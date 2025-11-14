Competitivo e aguerrido, Fortaleza mostra que lutará até o fim contra rebaixamento

Foto: Pedro Souza / Atlético Fortaleza buscou empate nos acréscimos contra o Atlético-MG

Contrariando as previsões, o Fortaleza tem mostrado que não pretende se entregar facilmente ao rebaixamento. Pelo contrário: o clube vem sendo extremamente competitivo e segue vivo na luta para deixar o Z-4 — um desafio que já pareceu bem mais distante em outros momentos do Brasileirão. A situação ainda é difícil, mas o Leão está lá, firme e mantendo acesa, ainda que pequena, a fagulha de esperança dos seus torcedores.

Embora não tenha sido o resultado ideal pelo que o contexto pede, o empate heroico na Arena MRV diante do Atlético-MG foi um recado direto do Fortaleza aos adversários que também brigam contra o rebaixamento. Uma mensagem clara: o Tricolor já não é o mesmo time frágil de outrora. E, se algo não tem faltado, é vontade, mesmo com os vários erros individuais e coletivos que ainda atrapalham em campo.

Agora, restando somente cinco jogos para o término do Brasileirão, os comandados de Martín Palermo terão de mostrar eficiência, além da determinação. Não há outra forma de escapar da Segundona senão vencendo duelos, por mais difíceis e improváveis que sejam. Qualquer rodada ruim, marcada por um deslize e por triunfos de rivais à frente na tabela, pode tornar o cenário praticamente impossível de reverter.

“Esse resultado (contra o Atlético-MG) me emociona muito, porque precisa servir de motivação para as cinco partidas que restam. E que os fãs vejam que não estamos entregues, que viemos buscar os três pontos. Não é fácil jogar aqui com o Atlético-MG, mas acho que os enfrentamos bem e conseguimos um ponto muito importante”, avaliou Palermo em entrevista coletiva após o embate em Belo Horizonte.

No próximo sábado, os olhares dos tricolores estarão direcionados para a Vila Belmiro, onde o Santos (17º) encara o Palmeiras, em partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Peixe vencer, além de sair da zona de rebaixamento, abrirá cinco pontos de vantagem para o Fortaleza — atualmente, o Leão tem quatro a menos que o Vitória, primeiro clube fora do Z-4.

Finalizado esse jogo atrasado do Santos, todos os times que estão brigando contra o descenso para a Série B ficarão igualados em números de jogos, com 33 cada. Pelo cenário atual da tabela, o Internacional também passa a integrar o grupo de clubes que ainda correm risco, já que tem 37 pontos e ocupa a 15ª colocação. O Grêmio, por exemplo, 16º lugar, já tem 40 pontos e vive um contexto de tranquilidade quanto à permanência.

O mais provável é que quatro times — Fortaleza, Juventude, Santos e Vitória — disputem entre si uma vaga fora do Z-4. A batalha promete ser acirrada e carregada de emoção até a última rodada, com o Leão precisando de pelo menos quatro vitórias e um empate para chegar aos 43 pontos, margem projetada como segura pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 11,5% de risco.