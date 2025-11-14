Tradição ou surpresa?

Foto: Gledson Jorge/Ceará SC Ceará venceu o R4 por 2 a 1 no jogo de ida das semifinais

Ceará e R4 definem nesta sexta-feira, 14, quem será o primeiro finalista do Campeonato Cearense Feminino. Pelo jogo da volta das semifinais, as equipes se enfrentam às 15 horas, no estádio Inaldão, em Barbalha, a 450 km de Fortaleza.

Com transmissão exclusiva da TV O POVO (canal 48.2) e do YouTube do Esportes O POVO, o confronto promete equilíbrio do início ao fim não apenas pelo peso da vaga na decisão do Estadual, mas também por garantir ao classificado um lugar no Brasileirão Feminino A3 de 2026 — e, consequentemente, calendário assegurado para a próxima temporada.

O Fortaleza, que será o outro finalista após ter goleado o Hiroos por 21 a 0 na ida das semifinais, já tem presença garantida na elite nacional. O duelo de volta entre as Leoas e o time de Barbalha será no domingo, 16, às 9 horas, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, também com transmissão do Esportes O POVO.

O duelo de ida entre Ceará e R4, em Itaitinga, mostrou o quanto a classificação é valiosa para as duas equipes. As Alvinegras venceram um jogo bastante brigado por 2 a 1, com gols de Michele Carioca e Kethilyn nos minutos finais, enquanto Janaína descontou para o time do Cariri. A vantagem mínima mantém o R4 vivo na briga e com a chance de quebrar a sequência de Clássicos-Rainha nas finais do Estadual, vigente desde 2019. O Ceará avança com um empate, enquanto uma vitória do R4 por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Qualquer triunfo mais amplo coloca o time caririense diretamente na final.

Com um elenco mais rodado e maior sequência de jogos na temporada, o grupo comandado por Erivelton Viana chega embalado pelos números. Em 15 partidas no ano entre Brasileirão Feminino A3, Copa do Brasil e Estadual, o Ceará soma oito vitórias, quatro empates e três derrotas, com 46 gols marcados e 17 sofridos. No Manjadinho, já são sete jogos, cinco triunfos, um empate e apenas uma derrota, com 33 gols feitos e sete sofridos. Como visitante, a equipe também apresenta regularidade, com atuações consistentes e boa média de gols — fator que pode pesar no duelo decisivo.

Do outro lado, o R4 aposta na eficiência para surpreender. Com um calendário mais curto, a equipe caririense disputou apenas três partidas no Estadual após a desclassificação do Movimenta. Foram duas vitórias — ambas sobre o Hiroos Cariri — e a derrota para o Ceará, com 18 gols marcados e apenas dois sofridos. Mesmo com menos embates no ano, o grupo manteve uma rotina de treinos específicos durante a semana para ajustes defensivos e transições rápidas, buscando ganhar mais ritmo para a decisão e reduzir a diferença técnica para o adversário.

A equipe agora recebe o Vovô confiante em repetir o bom desempenho ofensivo em Barbalha e levar a disputa até os minutos finais. Para isso, conta com a atacante Fabiana como principal referência. A jogadora se destacou na primeira partida pela habilidade em finalização rápida e pelo posicionamento dentro da área, algo que pode voltar a ser determinante no jogo da volta. Ela é a artilheira do time, com oito gols marcados — todos contra o Hiroos Cariri, sendo cinco no primeiro confronto e três no segundo.

Do lado do Ceará, além do ataque com Michele e Paulinha, a volante Kethilyn, responsável pelo gol do desempate no primeiro jogo, pode ser um diferencial. Antes da segunda partida, a atleta destacou a preparação da equipe para o duelo decisivo, reforçando o otimismo para buscar a vaga.

"Fizemos uma boa semana de treino, focando nos erros que cometemos na última partida. Estamos confiantes para esse jogo. Sabemos que o R4 é um bom time, mas queremos fazer uma boa apresentação e sair com a classificação para a final", afirmou ela. A vitória também representa a manutenção do planejamento esportivo do clube para a próxima temporada.