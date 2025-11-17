Precisando golear por nove, Itália marca primeiro, mas acaba goleada pela Noruega e agora vai à repescagem

Foto: Herrelandslaget / Instagram Noruegueses fecham Eliminatórias com 100% de aproveitamento e asseguram vaga na Copa do Mundo após 28 anos

A Noruega está de volta à Copa do Mundo. Pela primeira vez desde 1998, a seleção nórdica garantiu vaga no Mundial ao vencer a Itália por 4 a 1, de virada, neste domingo, 16, no San Siro, em duelo decisivo pelo Grupo I das Eliminatórias Europeias. Após um primeiro tempo dominado pelos italianos, com gol de Esposito, os visitantes reagiram de forma arrasadora: Nusa empatou, Haaland marcou duas vezes e Larsen completou o placar nos acréscimos, selando uma campanha histórica.

A missão italiana já era considerada praticamente impossível. Para ultrapassar a Noruega, precisava vencer por nove gols de diferença, um cenário que não condizia com a realidade do grupo. Antes da rodada final, os noruegueses lideravam com 21 pontos em sete jogos, 33 gols marcados e apenas quatro sofridos — seu saldo era de 29. A Itália vinha logo atrás, com 18 pontos e saldo de 12, precisando de um milagre para se classificar direto.

No gramado, o primeiro tempo chegou a alimentar uma ponta de esperança para os donos da casa. A Itália controlou as ações, pressionou e abriu o placar com Esposito. Porém, o domínio não se converteu em vantagem consistente. Na volta do intervalo, a Noruega mostrou por que teve a melhor campanha de todas as Eliminatórias europeias.

Nusa deixou tudo igual logo no início da segunda etapa e abriu caminho para a virada. Depois, Haaland, principal nome da geração norueguesa, assumiu o protagonismo, marcou dois gols em sequência e virou o confronto de forma definitiva. Já nos acréscimos, Larsen apareceu para fechar a goleada e decretar um resultado histórico no templo do futebol italiano.

Com o triunfo, a Noruega encerra sua participação com 100% de aproveitamento: oito vitórias em oito jogos, 37 gols marcados e apenas cinco sofridos. A classificação leva o país à sua quarta Copa do Mundo. A última vez que os nórdicos haviam disputado uma Copa foi em 1998.

Já a Itália vai à repescagem europeia, que contará com 16 equipes em disputa por quatro vagas. Os confrontos e chaves serão definidos em sorteio, na próxima quinta-feira, 20 de novembro.