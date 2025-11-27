Contagem regressiva do Oscar do Esporte

Foto: João Filho Tavares Noite das Personalidades Esportiva terá sua 53ª edição em 2025

No próximo dia 8 de dezembro, segunda-feira, a cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) será palco da 53ª Noite das Personalidades Esportivas, o Oscar do Esporte. Os homenageados da cerimônia foram anunciados nesse sábado, 22, durante o programa "As Frias do Sérgio", na rádio O POVO CBN, apresentado pelo jornalista Sérgio Ponte, idealizador do evento.

Ao todo, 19 cronistas esportivos participaram da votação, indicando os destaques nas categorias dirigente, treinador, atleta, revelação e arbitragem.

No primeiro item, os vencedores foram o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e o CEO de futebol do clube, Haroldo Martins. Os dois empataram tecnicamente na escolha e receberão o prêmio pela primeira vez.

O atleta destaque do ano foi o zagueiro Willian Machado, também do Alvinegro de Porangabuçu. O defensor recebeu oito dos 19 votos. Outros nomes lembrados foram Pedro Raul, Galeano, Dieguinho, João Ricardo e Breno Lopes.

Outro representante do Ceará reconhecido na premiação foi Léo Condé, eleito melhor treinador do futebol cearense em 2025 de maneira unânime. No comando do Vovô desde a temporada passada, ele já conquistou um acesso à Série A e o título do Campeonato Cearense deste ano.

Único tricolor presente na relação, o zagueiro Gustavo Mancha, atualmente no Olympiacos, da Grécia, foi escolhido como revelação. Já o assistente cearense da Fifa Nailton Oliveira venceu na categoria arbitragem.

Um dos momentos mais aguardados da noite é a revelação da personalidade esportiva do ano. Em 2025, a homenageada será Eveliny Almeida, ex-árbitra Fifa. Ela é a única mulher cearense e nordestina a integrar a Comissão Brasileira de Arbitragem e a primeira juíza do Estado a fazer parte do quadro da entidade máxima do futebol mundial.

Ao Esportes O POVO, ela celebrou o reconhecimento. "Fico muito feliz pela homenagem que irei receber na Noite das Personalidades, pela segunda vez. A primeira foi como árbitra Fifa, por ter sido a primeira mulher do Estado. Agora, retorno como personalidade nacional. Estou muito feliz e honrada", afirmou.