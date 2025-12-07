Botafogo x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,09.08.2025: Breno Lopes. jogo Fortaleza vs Botafogo. Arena Castelão. (Fotos: Fabio Lima)

O Fortaleza encara neste domingo, 7, às 16 horas, o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para carimbar a permanência na Série A. O Tricolor chega para a última rodada do Campeonato Brasileiro dependendo apenas de si, enquanto o adversário carioca busca uma vaga direta para a Libertadores.

Depois de vencer o Corinthians em casa, a equipe comandada por Martín Palermo deixou a zona de rebaixamento após 26 rodadas consecutivas dentro do Z-4 e saltou para 16ª posição, somando 43 pontos. Uma vitória sobre o alvinegro carioca mantém o clube do Pici na Série A pelo oitavo ano seguido.

Com empate ou derrota, o tricolor passa a depender dos resultados de outros concorrentes na briga contra a queda, como Vitória (17º com 42 pontos) e Internacional (18º com 41 pontos), que estão dentro da zona da degola, além de Santos (14º com 44 pontos) e Ceará (15º com 43).

Além de livrar qualquer possibilidade de queda, uma vitória simples, somado a possíveis tropeços dos adversários que figuram acima do Tricolor na tabela, poderia fazer com que o emblema alencarino disputasse pela quarta vez, nos últimos seis anos, a Copa Sul-Americana.

Botafogo x Fortaleza pelo Brasileirão 2025: como chega o Leão

Embalado pelas quatro vitórias consecutivas diante de Bahia, Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Corinthians e oito jogos de invencibilidade, o Fortaleza conta com a boa fase para vencer o Glorioso na despedida da Série A 2025 e carimbar o passaporte para a edição do próximo ano.

Em meio à boa fase do escrete tricolor e ao alívio por chegar vivo à última rodada, o goleiro Brenno destacou, após a vitória sobre o Corinthians, o peso do momento para o elenco. Segundo ele, o fato de o Fortaleza depender apenas das próprias forças dá ainda mais significado à arrancada da equipe.

“Conquistando o resultado positivo, a gente não depende de mais ninguém. Nosso foco é esse: ir contra o Botafogo, um adversário duríssimo, e conseguir mais uma grande vitória para sacramentar nossa permanência na Série A”, disse o paulista de 26 anos, herói na vitória contra o Corinthians.

Palermo tem dois desfalques do time titular que vem atuando. O atacante Herrera, autor de um gol e uma assistência diante do Timão, cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. A outra ausência confirmada para o domingo é o zagueiro Brítez, que sentiu um desconforto torácico em meio à intensidade elevada dos últimos jogos.

Diante disso, El Titán terá que decidir entre Lucas Gazal e Kuscevic para substituir Brítez. O primeiro tem ganhado mais minutos e chegou a fazer dupla com Ávila, quando o camisa 33 esteve ausente na vitória sobre o Bahia. O chileno não disputa uma partida pelo Leão desde outubro, embora já tenha entrado em campo nesta Série A em 20 oportunidades.

Além da mudança no sistema defensivo, Palermo precisará decidir quem substituirá Herrera, que marcou um gol e deu uma assistência no último jogo. Entre as opções, Pikachu, Lucas Crispim e Moisés brigam pela vaga. No Departamento Médico Tricolor ainda seguem em tratamento os lesionados Bruno Pacheco, João Ricardo e Helton Leite.

Botafogo x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Fogão



O Botafogo, atual sétimo colocado e com 60 pontos, vem de empate na última rodada contra o Cruzeiro, no Mineirão. Precisando vencer o Leão do Pici e torcer para que Fluminense e Bahia empatem no Maracanã, os comandados de Davide Ancelotti ainda sonham com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Contudo, o Glorioso terá dez desfalques contra o Fortaleza: os goleiros Léo Linck e Neto, os zagueiros Kaio Pantaleão, Barboza, Bastos e David Ricardo, o meio-campista Danilo e os atacantes Savarino, Joaquín Correa e Matheus Martins.

Apesar disso, Ancelotti poderá contar com três retornos importantes: o lateral direito Mateo Ponte, o meia Santi Rodríguez e o atacante Jeffinho reforçam o Glorioso após cumprirem suspensão no embate ante a Raposa.

Fogão e Leão se enfrentaram 11 vezes de 2019 para cá — ano em que o Fortaleza retornou à elite do futebol brasileiro após 13 anos —, nesse recorte, uma ampla vantagem alvinegra se destaca, com seis vitórias conquistadas, dois empates e dois triunfos do Tricolor. No histórico geral são 23 encontros, com 15 vitórias do time carioca, cinco empates e três triunfos da equipe cearense.

"Antes vista como impossível, a permanência do Fortaleza virou um cenário palpável e que agora depende apenas do próprio clube. O jogo decisivo diante do Botafogo exigirá muita maturidade e segurança do time comandado por Palermo, que já se mostrou aguerrido diversas vezes no segundo turno da Série A. Sem dúvidas, será a partida mais importante do ano para o o clube", avalia o jornalista do O POVO.

Botafogo x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação

Botafogo

4-3-2-1: Raul; Vitinho, Marçal, Newton e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas, Artur, Santi Rodríguez (Jordan Barrera) e Montoro (Cuiabano); Arthur Cabral (Kadir Barria). Téc: Davide Ancelotti

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Gazal (Kuscevic), Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre (Matheus Pereira) e Pochettino; Pikachu (Moisés/Crispim), Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo



Botafogo x Fortaleza pela Série A 2025: ficha técnica

Local: Estádio Nilton Santos

Data: 7/12/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva/MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Celso Luiz da Silva/MG

VAR: Wagner Reway/SC

Botafogo x Fortalezapela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

Sportv

Premiere

Globo

Rádio O POVO CBN

O POVO CBN Cariri

YouTube O POVO e Esportes O POVO

