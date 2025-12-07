De olho no título inédito, Brasil encara Portugal na final do Mundial de Futsal Feminino

A seleção brasileira feminina está a um passo de conquistar o inédito título da Copa do Mundo de Futsal. Neste domingo, 7, às 8h30min (horário de Brasília), a equipe comandada pelo cearense Wilson Sabóia enfrenta Portugal na grande final do certame. O duelo acontece na PhilSports Arena, em Pasig City, nas Filipinas.
Caso erga o troféu da nova competição chancelada pela Fifa, o time canarinho vai coroar uma campanha histórica. Na fase de grupos, a seleção foi dominante e somou os nove pontos possíveis ao bater Itália, Irã e Panamá. Nas quartas, goleou o Japão por 6 a 1, enquanto que nas semifinais venceu a Espanha pelo placar de 4 a 1.
Agora, o Brasil encara a forte seleção portuguesa, que também tem 100% de aproveitamento no Mundial. Na trajetória até a final, as europeias venceram Japão, Nova Zelândia e Tanzânia na fase de grupos e despacharam Itália e Argentina nas quartas e semis, respectivamente.
"Acho que a gente vai fazer um jogo equilibrado, forte, contra uma excelente seleção que é a portuguesa. Os detalhes vão definir quem vai sair campeão do primeiro título do mundial", projetou o técnico Wilson Sabóia.
Com a cearense Amandinha como uma das referências técnicas do elenco, a seleção entra em quadra buscando, além do título, manter uma impressionante invencibilidade de 42 vitórias consecutivas. A última derrota do Brasil aconteceu em 2022, contra a Espanha.
"Portugal é uma grande seleção. É um time com jogadoras muito rápidos e talentosos. Teremos que analisar cada pequeno detalhe. Nossa marcação terá que ser impecável e teremos que jogar o nosso próprio jogo, como temos feito até agora. Acho que será um ótimo jogo para os torcedores. Será uma grande final", avaliou Bianca, goleira do Brasil.
Na competição, Emilly é a principal artilheira do Brasil, com seis gols. Já Amandinha e Ana Luíza lideram em assistências, com quatro passes decisivos cada. No histórico do confronto, as seleções já se enfrentaram 11 vezes, com oito vitórias brasileiras e três empates. Nos dois últimos duelos, vitória do Brasil por 3 a 2 e empate em 2 a 2.