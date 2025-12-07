Em jogo da permanência, Ceará recebe Palmeiras no Castelão lotado

Em clima de decisão, o Ceará recebe o Palmeiras hoje, 7, na Arena Castelão, em Fortaleza,, às 16 horas (horário de Brasília), em confronto da 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Pressionado pelo resultado positivo para eliminar qualquer chance de rebaixamento, a equipe alvinegra, que é a 15ª colocada com 43 pontos, trata o duelo ante o Alviverde como uma "final". Isso porque, em caso de vitória, o clube estará matematicamente garantido na próxima edição do Brasileirão e, de quebra, ainda pode carimbar vaga na Sul-Americana.
Já se o placar terminar empatado, o Vovô precisará torcer por ao menos uma das seguintes combinações: derrota do Santos, não vitória do Fortaleza ou tropeço do Vitória. No pior cenário, com derrota, a situação se torna mais delicada, exigindo ao menos dois resultados paralelos favoráveis, como derrota do Fortaleza, empate ou derrota do Vitória e tropeço do Internacional.
Ciente da importância do duelo, o zagueiro e capitão Willian Machado ressaltou que o grupo tem que estar "mobilizado" para alcançar o grande objetivo do ano. Ao todo, mais de 50 mil torcedores vão apoiar a equipe nas arquibancadas.
"Temos que estar muito mobilizados. Não temos mais margem e nem jogo futuro, é esse jogo, são esses 90 minutos que temos. Temos mais uma oportunidade de deixar tudo que passou para trás e focar nos três pontos [...] Estamos na nossa casa, ao lado do nosso torcedor, que vai fazer seu papel como sempre faz. Vai ser uma atmosfera muito boa para a gente desenvolver. É uma final para nós, estamos tratando assim", comentou em entrevista coletiva na sexta-feira, 5.
Para o confronto, o Vovô terá quase toda a força máxima disponível. Sem suspensos, a única dúvida de Léo Condé é o atacante Pedro Henrique, que realizou tratamento durante a semana após desconforto muscular.
Do outro lado, o time comandado por Abel Ferreira chega ao confronto para cumprir tabela. Sem chance de ser alcançado pelo terceiro colocado, Cruzeiro, e com a certeza do vice-campeonato, o Verdão decidiu antecipar férias para alguns titulares, como Gustavo Gómez, Murilo, Andreas Pereira e Vitor Roque.
Com isso, o quarteto não viajou para a capital cearense e está fora do confronto. Além deles, o lateral-esquerdo Piquerez e e o meio-campista Raphael Veiga também não enfrentarão o Vovô devido suspensão. O primeiro foi expulso contra o Atlético-MG, no meio de semana, enquanto o camisa 23 completou a série de três cartões amarelos.
Outros desfalques do clube paulista para o jogo são Weverton, Lucas Evangelista, Paulinho, Felipe Anderson e Emiliano Martínez. Eles seguem em recuperação de suas lesões junto ao departamento médico.
Diante do cenário, o técnico português vai escalar uma equipe alternativa para encarar o Vovô no último compromisso da temporada.
Na história, Ceará e Palmeiras se enfrentaram em 36 jogos oficiais, com 22 vitórias do Alviverde, dez empates e seis triunfos do Vovô, de acordo com o site oGol. Neste ano, os times mediram forças em três oportunidades, que terminaram com vitórias paulistas. Agora, é a hora do Alvinegro reverter o cenário e carimbar seu nome na elite por mais um ano.
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé
Palmeiras
4-3-3: Carlos Miguel, Khellven, Benedetti, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno e Mauricio; Allan, Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 7/12/2025
Horário: 16 horas
Árbitro: Bruno Arleu De Araujo/RJ
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa/RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinh/RJ
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC
Transmissão: Record, Cazé TV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO