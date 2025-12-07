O que está em jogo na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Foto: Lucas Figueiredo / CBF 0A 38ª rodada do torneio define acessos a competições internacionais e pode alterar de forma significativa tanto o bloco intermediário quanto a parte inferior da tabela

A última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025 mantém disputas abertas mesmo após a definição antecipada do campeão. Apenas os quatro primeiros e os dois últimos colocados chegam à rodada final sem chances de alterar suas posições. Os demais clubes ainda brigam por vagas em competições continentais ou tentam evitar o rebaixamento.

Por envolver o primeiro e o quarto colocados, o duelo entre Flamengo e Mirassol foi antecipado pela CBF para a noite de sábado, 6. Todos os outros jogos, por sua vez, acontecem simultaneamente a partir das 16 horas deste domingo, 7.

G-4 definido e disputa pelo quinto lugar

As quatro primeiras posições da tabela não serão modificadas. O empate do Cruzeiro com o Botafogo eliminou a possibilidade de o clube mineiro alcançar a vice-liderança. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol encerram o campeonato na zona de classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

A briga direta ocorre logo abaixo, com três equipes disputando a quinta colocação. Esta última também garante acesso imediato à fase de grupos da Liberta. Fluminense e Bahia fazem confronto direto e chegam empatados em pontos. O Botafogo precisa vencer e torcer por empate entre os dois concorrentes.

A definição da Copa do Brasil pode alterar o cenário. Se o campeão estiver no G5, o sexto colocado também avança diretamente à fase de grupos. Isso ocorrerá caso o Cruzeiro conquiste o título ou, no caso de vitória do Fluminense, se o clube terminar o Brasileiro em quinto lugar.

O oitavo colocado também poderá ter acesso aos playoffs da Libertadores caso Cruzeiro ou Fluminense ergam o troféu da Copa do Brasil. Atualmente, o São Paulo ocupa a posição. O Bragantino depende de vitória e derrota do adversário direto para alcançar o lugar.

Rebaixamento mobiliza cinco clubes

A disputa mais sensível envolve a permanência na elite. Juventude e Sport já estão rebaixados, enquanto outras cinco equipes chegam à rodada final com risco de queda. De acordo com projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as probabilidades de rebaixamento são: Internacional (77,5%), Vitória (64,9%), Fortaleza (35,2%), Ceará (20,4%) e Santos (2,1%). Não há confrontos diretos entre essas equipes, o que obriga os times no Z4 a vencerem e dependerem de combinações de resultados.

Sul-Americana pode ter expansão de vagas

As vagas para a Copa Sul-Americana são destinadas atualmente aos clubes entre o 8º e o 13º lugares. Mas a tendência é que a classificação se estenda até o 14º, exceto se Corinthians ou Vasco vencerem a Copa do Brasil e fecharem o Brasileiro abaixo da 13ª posição. Nessas condições, a distribuição seria ajustada para acomodar os clubes já habilitados ao torneio continental.