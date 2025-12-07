Tabela do Brasil na Copa do Mundo: veja datas, horários e locais dos jogos

Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP Ancelotti, técnico da seleção

A seleção brasileira conheceu neste sábado, 6, a programação completa do Grupo C, com datas, horários e locais dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo. A tabela completa da competição foi divulgada em novo evento realizado pela Fifa, em Washington, nos Estados Unidos, com a presença de ex-jogadores, entre eles Ronaldo Fenômeno.

Na chave C, o Brasil enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia da Canarinho está marcada para o dia 13 de junho (sábado), às 19 horas (de Brasília), diante do marroquinos. A segunda partida será disputada contra haitianos no dia 19 de junho (sexta-feira), às 22 horas. A seleção fecha a participação na fase de grupos no dia 24 de junho (quarta-feira), às 19 horas, contra os escoceses.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti fará seus jogos nas cidades de New Jersey/Nova York, Filadélfia e Miami, nos Estados Unidos. A abertura do Mundial está prevista para o dia 11 de junho (quinta-feira), às 16 horas, no estádio Azteca, na Cidade do México, no México. Já a grande decisão da Copa está marcada para o dia 19 de julho (domingo), às 16 horas, no estádio MetLife, em New Jersey.

Sob o comando de Ancelotti, a seleção disputou oito jogos, venceu quatro, empatou dois e perdeu dois. Neste recorte, o time marcou 15 gols e sofreu cinco. O italiano ainda faz mais uma convocação para amistosos planejados para março contra Croácia e França, antes da lista definitiva de convocados para o Mundial.

Ao comentar a configuração do grupo do Brasil na Copa, Ancelotti adotou um tom cauteloso. O treinador ressaltou o nível de competitividade dos adversários e destacou a necessidade de uma estreia segura.

"Difícil. Marrocos foi muito bem na última Copa, a Escócia tem um time sólido, muito sólido, bastante difícil. Temos que jogar bem e tentar terminar em primeiro do grupo. O primeiro jogo será muito importante", afirmou o italiano em entrevista ao SporTV.

Grupo A

1ª rodada

México x África do Sul - 11 de junho (quinta) - 16h (de Brasília) - Estádio Azteca, na Cidade do México

Coreia do Sul x seleção da repescagem europeia 4 - 11 de junho (quinta) - 23h - Estádio Akron, em Guadalajara

2ª rodada

Seleção da repescagem europeia 4 x África do Sul - 18 de junho (quinta) - 13h - Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

México x Coreia do Sul - 18 de junho (quinta) - 22h - Estádio Akron, em Guadalajara

3ª rodada

Seleção da repescagem europeia 4 x México - 24 de junho (quarta) - 22h - Estádio Azteca, na Cidade do México

África x Coreia do Sul - 24 de junho (quarta) - 22h - Estadio BBVA, em Monterrey

Grupo B

1ª rodada

Canadá x seleção da repescagem europeia 1 - 12 de junho (sexta) - 16h - BMO Field, em Toronto

Catar x Suíça - 13 de junho (sábado) - 16h - Levi’s Stadium, em São Francisco

2ª rodada

Canadá x Catar - 18 de junho (quinta) - 16h - SoFi Stadium, em Los Angeles

Suíça x seleção da repescagem europeia 1 - 18 de junho (quinta) - 19h - BC Place, em Vancouver

3ª rodada

Suíça x Canadá - 24 de junho (quinta) - 16h - BC Place, em Vancouver

Seleção da repescagem europeia 1 x Catar - 24 de junho (quinta) - 16h - Lumen Field, em Seattle

Grupo C

1ª rodada

Brasil x Marrocos - 13 de junho (sábado) - 19h - MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey

Haiti x Escócia - 13 de junho (sábado) - 22h - Gillette Stadium, em Boston

2ª rodada

Escócia x Marrocos - 19 de junho (sexta) - 19h - Gillette Stadium, em Boston

Brasil x Haiti - 19 de junho (sexta) - 21h - Lincoln Financial Field, na Filadélfia

3ª rodada

Escócia x Brasil - 24 de junho (quarta) - 19h - Hard Rock Stadium, em Miami

Marrocos x Haiti - 24 de junho (quarta) - 19h - Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

Grupo D

1ª rodada

Estados Unidos x Paraguai - 12 de junho (sexta) - 22h - SoFi Stadium, em Los Angeles

Austrália x seleção da repescagem europeia 3 - 14 de junho (domingo) - 1h - BC Place, em Vancouver

2ª rodada

Seleção da repescagem europeia 3 x Paraguai - 20 de junho (sábado) - 1h - Levi’s Stadium, em São Francisco

Estados Unidos x Austrália - 19 de junho (sexta) - Lumen Field, em Seattle

3ª rodada

Seleção da repescagem europeia 3 x Estados Unidos - 25 de junho (quinta) - 23h - SoFi Stadium, em Los Angeles

Paraguai x Austrália - 25 de junho (quinta) - 23h - Levi’s Stadium, em São Francisco

Grupo E

1ª rodada

Alemanha x Curaçao - 14 de junho (domingo) - 14h - NRG Stadium, em Houston

Costa do Marfim x Equador - 14 de junho (domingo) - 20h - Lincoln Financial Field, na Filadélfia

2ª rodada

Alemanha x Costa do Marfim - 20 de junho (sábado) - 17h - BMO Field, em Toronto

Equador x Curaçao - 20 de junho (sábado) - 21h - Arrowhead Stadium, em Kansas City

3ª rodada

Equador x Alemanha - 25 de junho (quinta) - 17h - MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey

Curaçao x Costa do Marfim - 25 de junho (quinta) - 17h - Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Grupo F

1ª rodada

Holanda x Japão - 14 de junho (domingo) - 17h - AT&T Stadium, em Dallas

Seleção da repescagem europeia 2 x Tunísia - 14 de junho (domingo) - 23h - Estadio BBVA, em Monterrey

2ª rodada

Holanda x seleção da repescagem europeia 2 - 20 de junho (sábado) - 14h - NRG Stadium, em Houston

Tunísia x Japão - 20 de junho (sábado) - 01h - Estadio BBVA, em Monterrey

3ª rodada

Tunísia x Holanda - 25 de junho (quinta) - 20h - Arrowhead Stadium, em Kansas City

Japão x seleção da repescagem europeia 2 - 25 de junho (sábado) - 20h - AT&T Stadium, em Dallas

Grupo G

1ª rodada

Bélgica x Egito - 15 de junho (segunda) - 16h - Lumen Field, em Seattle

Irã x Nova Zelândia - 15 de junho (segunda) - 22h - SoFi Stadium, Los Angeles

2ª rodada

Bélgica x Irã - 21 de junho (domingo) - 16h - SoFi Stadium, em Los Angeles

Nova Zelândia x Egito - 21 de junho (domingo) - 22h - BC Place, em Vancouver

3ª rodada

Nova Zelândia x Bélgica - 26 de junho (sexta) - 00h - BC Place, em Vancouver

Egito x Irã - 26 de junho (sexta) - 00h - Lumen Field, em Seattle

Grupo H

1ª rodada

Espanha x Cabo Verde - 15 de junho (segunda) - 13h - Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

Arábia Saudita x Uruguai - 15 de junho (segunda) - 19h - Hard Rock Stadium, em Miami

2ª rodada

Espanha x Arábia Saudita - 21 de junho (domingo) - 13h - Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

Uruguai x Cabo Verde - 21 de junho (domingo) - 19h - Hard Rock Stadium, em Miami

3ª rodada

Uruguai x Espanha - 26 de junho (sexta) - 21h - Estádio Akron, em Guadalajara

Cabo Verde x Arábia Saudita - 26 de junho (sexta) - 21h - NRG Stadium, em Houston

Grupo I

1ª rodada

França x Senegal - 16 de junho (terça) - 16h - MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey

Seleção da repescagem mundial 2 x Noruega - 16 de junho (terça) - 19h - Gillette Stadium, em Boston

2ª rodada

França x seleção da repescagem mundial 2 - 22 de junho (segunda) - 18h - Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Noruega x Senegal - 22 de junho (segunda) - 21h - MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey

3ª rodada

Noruega x França - 26 de junho (sexta) - 16h - Gillette Stadium, em Boston

Senegal x seleção da repescagem mundial 2 - 26 de junho (sexta) - 16h - BMO Field, em Toronto

Grupo J

1ª rodada

Argentina x Argélia - 16 de junho (terça) - 22h - Arrowhead Stadium, em Kansas City

Áustria x Jordânia - 16 de junho (terça) - 01h - Levi´s Stadium, em San Francisco

2ª rodada

Argentina x Áustria - 22 de junho (segunda) - 14h - AT&T Stadium, em Dallas

Jordânia x Argélia - 22 de junho (segunda) - 00h - Levi´s Stadium, em San Francisco

3ª rodada

Jordânia x Argentina - 27 de junho (sábado) - 23h - AT&T Stadium, em Dallas

Argélia x Áustria - 27 de junho (sábado) - 23h - Arrowhead Stadium, em Kansas City

Grupo K

1ª rodada

Portugal x seleção da repescagem mundial - 17 de junho (quarta) - 14h - NRG Stadium, em Houston

Uzbequistão x Colômbia - 17 de junho (quarta) - 23h - Estádio Azteca, na Cidade do México

2ª rodada

Portugal x Uzbequistão - 23 de junho (terça) - 14h - NRG Stadium, em Houston

Colômbia x seleção da repescagem mundial - 23 de junho (terça) - 23h - Estádio Akron, em Guadalajara

3ª rodada

Colômbia x Portugal - 27 de junho (sábado) - 20h30 - Hard Rock Stadium, em Miami

Seleção da repescagem mundial x Uzbequistão - 27 de junho (sábado) - 20h30 - Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

Grupo L

1ª rodada

Inglaterra x Croácia - 17 de junho (quarta) - 17h - AT&T Stadium, em Dallas

Gana x Panamá - 17 de junho (quarta) - 20h - BMO Field, em Toronto

2ª rodada

Inglaterra x Gana - 23 de junho (terça) - 17h - Gillette Stadium, em Boston

Panamá x Croácia - 23 de junho (terça) - 20h - BMO Field, em Toronto

3ª rodada

Panamá x Inglaterra - 27 de junho (sábado) - 18h - MetLife Stadium, em Nova Iorque

Croácia x Gana - 27 de junho (sábado) - 18h - Lincoln Financial Field, na Filadélfia