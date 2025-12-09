53º Noite das Personalidades Esportivas celebra representatividade feminina

Foto: João Filho Tavares Erick Guimarães entrega prêmio a Evelyne Almeida

Momentos de emoção e o reconhecimento pela representatividade feminina marcaram a 53ª Noite das Personalidades Esportivas, o Oscar do Esporte, promovido pelo jornalista Sérgio Ponte, da rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 8, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza.

Entre os homenageados, o principal prêmio da cerimônia foi destinado à cearense Eveliny Almeida, ex-árbitra Fifa. Filha do ex-árbitro Assis Almeida, Eveliny iniciou sua trajetória no futebol em 2001, aos 20 anos. Desde então, ela integrou o quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, em 2008, alcançou um marco histórico ao se tornar a primeira mulher cearense a integrar o quadro Internacional Fifa.

Atualmente, mesmo longe dos gramados, ela segue no “mundo da arbitragem”, integrando a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF).

“Estou extremamente emocionada. É muito importante esse reconhecimento, não para a Eveliny Almeida, mas para uma mulher que seguiu uma carreira no futebol. Essa representatividade que eu espero estar construindo esse legado. Eu quero dedicar esse troféu primeiramente a Deus. Dedicar a minha família. Aos meus irmãos. E dedicar em memória ao meu pai”, disse.

“Também agradecer a todos os árbitros, a todos que fazem o futebol. É uma profissão árdua. Sabemos que tem muitos percalços, mas o que nos faz estar aqui hoje é ter a certeza de que somos íntegros, e praticamos a justiça de forma clara, transparente. Tenho certeza de que a arbitragem brasileira está em bons caminhos. Virão coisas boas para ela, que está evoluindo. Fico muito feliz por estar sendo homenageada em minha casa. Posso até voar, mas aqui é minha casa. Muito obrigado a todos”, concluiu Eveliny.

Esta foi a segunda vez que Eveliny foi homenageada no Oscar do Esporte. Em 2011, ela havia recebido a premiação de “personalidade da arbitragem”. Agora, 14 anos depois, a ex-árbitra voltou a ser homenageada como “personalidade esportiva do ano”.

Além dela, durante a cerimônia, também foram homenageados o Secretário Chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

Ambos receberam a “Comenda Alan Neto”, destinada a personalidades que incentivam o desporto cearense em 2025. “Fico muito feliz em ter sido homenageado hoje com essa medalha”, agradeceu Ricardo.

Já Vieira não pôde estar presente na cerimônia devido a um compromisso em outro país. O troféu foi recebido pelo secretário do Esporte do Estado, Rogério Pinheiro. “Trago a grande responsabilidade de representar o Chagas Vieira que me deu essa honra e essa responsabilidade de representá-lo neste momento tão ímpar”, disse Rogério.

Pelo desempenho apresentado durante esta temporada, na qual o clube foi campeão cearense, foram premiados os dirigentes João Paulo Silva e Haroldo Martins; o zagueiro Willian Machado (melhor jogador) e o técnico Léo Condé. O zagueiro Gustavo Mancha e hoje no Olympiacos, da Grécia, foi escolhido como revelação.

Em decorrência do recente rebaixamento na Série A desta temporada, os representantes do Ceará não estiveram presentes. Já Gustavo Mancha foi representando por Erisson Matias, gerente das categorias de base do Fortaleza.

“Estou passando para agradecer pelo reconhecimento dado ao atleta Gustavo Mancha, que hoje defende as cores do Olympiacos, da Grécia, mas que foi revelado pelo Fortaleza. É um prêmio muito importante da Noite das Personalidades Esportivas receber esse prêmio de craque revelação, promovido pelo Grupo O POVO. Muito obrigado ao Sérgio Ponte, ao O POVO, e aos jornalistas que elegeram o Gustavo Mancha como craque revelação dessa temporada”, disse o gestor.

Além deles, o assistente de arbitragem Nailton de Oliveira Junior também foi premiado, ao receber, pela quarta vez, o prêmio de “Arbitragem do ano”. “Agradecer a credibilidade e a confiança de toda a imprensa, dos que votaram na minha pessoa pela quarta vez consecutiva”, celebrou Nailton.

Homenagens

Personalidade Esportiva Brasileira do Ano

> Evelyne Almeida - única árbitra cearense a fazer parte da Comissão Nacional da Arbitragem Brasileira.

Futebol

> Dirigentes: João Paulo Silva (Ceará) e Haroldo Martins (Ceará)

> Jogador: Wilian Machado (Ceará)

> Técnico: Léo Condé (CE) - 19 votos.

> Jogador Revelação: Gustavo Mancha (Fortaleza)

Arbitragem: Nailton de Oliveira Junior

Homenageados Especiais

> Júnior Cearense - técnico do Maracanã.

> Lucas Mota - imprensa esportiva.

> Ciro Câmara - imprensa; documentário futebolístico sobre Amilton Melo.

> Lúcio Brasileiro - jornalista; personalidade esportiva de todos os tempos.

Esporte Amador

> Atleta: Arthur Patricio - aluno do Colégio Christus; goleiro do futsal do Fortaleza.

> Dirigente Interiorano: Roberto Pessoa - Maracanaú.

> Dirigente Promocional: Paulo André Holanda - Sesi; comandou a Copa Fiec 75 anos, a maior competição amadora do ano.

> Dirigente Educacional da Década: José de Carvalho Rocha - Colégio Christus.

Empresas Agraciadas

> Mercantil São Luiz - Promotora.

> Sopai Hospital Infantil - Filantropia.

Comenda Jornalista Alan Neto

> Ricardo Cavalcante - presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará

> Francisco Chagas Vieira - secretário de Estado da Casa Civil do Governo do Ceará