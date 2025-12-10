Ceará renova com Haroldo Martins, Lucas Drubscky e João Paulo Sanches para 2026

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Lucas Drubscky, executivo de futebol e Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará

Rebaixado à Série B, o Ceará optou pela manutenção da diretoria de futebol para a próxima temporada. Nesta terça-feira, 9, o Vovô oficializou as renovações contratuais com Haroldo Martins, CEO de futebol, Lucas Drubscky, executivo de futebol, e João Paulo Sanches, coordenador técnico. A decisão foi tomada após reunião na sede do clube.

O trio, portanto, será responsável pelo planejamento esportivo da equipe visando a próxima temporada. Após o rebaixamento, o time alvinegro disputará o Campeonato Brasileiro Série B em 2026, além do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

Com a nova realidade, o Ceará terá que que fazer avaliações internas em meio a necessidade de reformulação no plantel principal. Ao todo, 16 jogadores do plantel rebaixado possuem contrato para 2026 ou além disso: os goleiros Richard e Bruno Ferreira; os zagueiros Marllon, Éder e Willian Machado; o lateral-direito Rafael Ramos; os volantes Dieguinho, Richardson e Lucas Lima; os meias Vina e Matheus Araújo; os atacantes Pedro Henrique, Fernandinho, Lucca e Guilherme.



Nesta terça-feira, quem se despediu do clube foi o goleiro Fernando Miguel, que agradeceu pela passagem pelo Ceará, mas não revelou se acertou com outra agremiação ou pretende encerrar a carreira.