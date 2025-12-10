Flamengo estreia no Intercontinental diante do Cruz Azul, do México

Foto: Luis ACOSTA / AFP Técnico Filipe Luís busca novo título com o Flamengo

Rei da América do Sul após a conquista do tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo inicia nesta quarta-feira, 8, sua caminhada na Copa Intercontinental da Fifa 2025. O Rubro-Negro estreia às 14 horas (horário de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, diante do Cruz Azul, do México, em duelo que classifica o vencedor para a semifinal contra o Pyramids, do Egito.

Para além da vaga na próxima fase, o confronto premia o triunfante com o troféu simbólico do Dérbi das Américas, criado pela entidade máxima do futebol, que consiste na decisão do campeão da Libertadores contra o vencedor da Concachampions, torneio continental de América do Norte, América Central e Caribe.

Após longa viagem, o time carioca chega ao Catar com força quase máxima. A equipe teve a semana livre depois de poupar os titulares na última rodada do Brasileirão e viajou com antecedência, chegando no domingo e realizando quatro treinamentos antes da estreia.

O técnico Filipe Luís, multicampeão desde que assumiu o clube, busca agora seu sexto título no comando rubro-negro. Até agora, ele ergueu taças de Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Brasileirão e Libertadores.

"A gente descansou a maioria dos jogadores uma semana e, por mais que tenha sido um ano longo, eles querem conquistar (o Intercontinental). Conseguimos revezar bastante o elenco esse ano para diminuir as lesões e ter todo mundo disponível. Chegamos nesse Mundial no nosso melhor momento", comentou o treinador sobre a preparação da equipe.

Para o confronto, a principal dúvida do comandante está na zaga: Danilo foi o titular nas últimas partidas, mas Léo Ortiz está recuperado de lesão e disputa vaga. No ataque, a ausência sentida é a de Pedro, que segue em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda. O camisa 9 ainda tem chances pequenas de atuar caso o time avance, mas não foi liberado para a estreia na competição mundial.

Por outro lado, o Cruz Azul chega confiante após ser campeão da Champions da Concacaf em junho. Na decisão, o time bateu o Vancouver Whitecaps, do Canadá, por 5 a 0, sem grandes dificuldades.

Uma das equipes mais tradicionais do México, o time vivia ótimo momento: disputou 21 jogos no Apertura 25/26, venceu 11, empatou oito e perdeu apenas dois. No domingo, 7, porém, foi eliminado na semifinal do torneio para o Tigres.

Apelidado de La Máquina, o clube é comandado pelo argentino Nicolás Larcamón, ex-Cruzeiro, e tem o meio-campista Lorenzo Faravelli e o centroavante Ángel Sepúlveda como grandes destaques.

"O Cruz Azul é um time muito competitivo e muito bem treinado. A liga mexicana é muito competitiva, disputada, com um poder financeiro muito grande. É uma equipe com bons jogadores, com muita qualidade, fisicamente muito forte [...] Pensamos o futebol da mesma forma, tentamos sempre pressionar e controlar o jogo, então vai ser uma partida muito disputada", analisou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Quem vencer o Dérbi da Américas avançará para a semifinal contra o Pyramids, no sábado, 13, também às 14 horas, e seguirá sonhando com a decisão contra o PSG, atual campeão europeu, marcada para o dia 17 de dezembro.

Cruz Azul x Flamengo: ficha técnica

Cruz Azul



5-2-3: Gudiño; Sánchez, Ditta, Lira, Piovi e Campos; Faravaelli e Márquez; Rivero, Sepúlveda e Fernández. Técnico: Nicolás Larcamón

Flamengo



4-5-1: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal e Samuel Lino (Cebolinha); Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar

Data: 10/12/2025

Árbitro: Glenn Nyberg-SUE

Assistentes: Mahbod Beigi-SUE e Andreas Soderkvist-SUE

VAR: Fedayi San-SUI

Transmissão: Cazé TV e Disney+