Léo Condé, Vina e finanças: presidente do Ceará abre o jogo sobre 2026

Foto: Samuel Setubal João Paulo Silva, presidente do Ceará

De peito aberto, João Paulo Silva, presidente do Ceará, falou sobre o momento doloroso em Porangabuçu após o “inacreditável” rebaixamento do clube, como ele mesmo definiu em entrevista ao programa "Esportes O POVO", ontem. Entre os vários temas abordados, o dirigente comentou sobre a possibilidade permanência do técnico Léo Condé e do meia Vina, além dos desafios financeiros, que incluem cortes internos e redução na folha salarial.

Questionado sobre o futuro de Léo Condé, que tem contrato somente até o final desta temporada, João Paulo foi franco: nada está definido. O mandatário alvinegro reforçou que ainda sentará com o comandante para conversar e entender o que ele pensa para 2026, tendo em vista que deve, naturalmente, receber sondagens de outros clubes.

“Não está definida a permanência dele (Condé). Tenho que conversar ainda com ele, para saber também a vontade dele, se existe o desejo de continuar. Não sei se ele já recebeu outras propostas. Mas vou ter a dignidade de primeiro conversar com ele, para entender seu pensamento, se tem expectativa, se há clima, para definirmos a permanência dele ou não. […] Todo mundo está indignado com o rebaixamento, mas não posso desvalorizar o trabalho que foi feito”, disse o presidente do Vovô.

O dirigente já viveu outro rebaixamento, em 2022, naquela época ainda não como presidente — posição que assumiu no ano seguinte, diante de um caos administrativo. Em comparação, João Paulo garantiu que 2026 vai ser “bem melhor” do que foi o cenário em 2023, quando o endividamento era maior. Mas as consequências de uma queda são inevitáveis. Haverá redução de custos e na folha salarial do elenco, que em 2025 foi de R$ 7 milhões.

“O futebol ficou muito caro. Os salários dos jogadores valorizaram demais nos últimos anos. Eu ainda vou fechar essa projeção orçamentária, mas estimo uma folha entre R$ 4 milhões e R$ 4,5 milhões. Talvez não para o começo do ano, porque a Série B tem uma folga. Em janeiro, a única competição que o Ceará vai ter é o Cearense. A Copa do Brasil o Ceará deve estrear em fevereiro. Em março começa a Copa do Nordeste e a Série B. Então, temos uma margem de majoração para chegar a esse valor de folha já no início da Série B”, explicou.

O nome de Vina, claro, entrou em pauta. O meia, que retornou ao Vovô sob grande festa da torcida no aeroporto, pouco contribuiu dentro de campo. A expulsão aos três minutos de jogo contra o Inter, na Arena Castelão, jogo fundamental para o Alvinegro, estremeceu a relação do atleta com os alvinegros — algo potencializado pelo rebaixamento.

“A gente não pode colocar a responsabilidade do rebaixamento na conta de ninguém e principalmente na do Vina. Eu sei que ele não fez aquele ato de forma irresponsável. Aquilo, para mim, foi um excesso de vontade. Ele pode ter errado, mas eu sei que não foi porque ele quis prejudicar”, defendeu.

“Eu sei do sentimento que ele tem pelo Ceará e do profissional que é. Acho que aquilo (expulsão contra o Inter) ali mexeu um pouco com ele, no sentido de ter sido muito criticado. Mas não podemos colocar a culpa nele. O Vina tem uma história no Ceará e temos que respeitar isso. O Vina, para mim, tem uma importância muito grande e tem meu apoio. Ele tem contrato com o Ceará até o final de 2026. Não sei qual o desejo dele, precisamos conversar”, completou.