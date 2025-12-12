Jornalista cearense lança livro sobre a presença feminina no automobilismo

Foto: Jennifer Rayla Juliete Costa estudou a presença feminina no automobilismo

Os apaixonados por automobilismo ganham mais um material para redescobrir o esporte a motor e entender quem ocupa — ou não ocupa — os principais espaço na modalidade. Nesta sexta-feira, 12, será lançado o livro Corrida Invisível, de autoria da jornalista Juliete Costa. O evento ocorre a partir das 18 horas, no auditório Rachel de Queiroz, no campus Benfica da Universidade Federal do Ceará (UFC), e será aberto ao público.

O volume estará disponível para venda durante o lançamento, e também poderá ser adquirido virtualmente, por meio do site oficial da editora Primeiro Lugar.

A obra revisita a história da baixa presença feminina no automobilismo e discute as razões que sustentam essa desigualdade. Entre dados e levantamentos inéditos, além de relatos de pilotas pioneiras, a obra traça um panorama sobre a participação das mulheres nas principais categorias mundiais — do passado ao cenário atual — e destaca o impacto de suas trajetórias na construção do esporte.

Fã de automobilismo desde a infância, Juliete Costa, jornalista do O POVO, iniciou o projeto ainda na graduação em Jornalismo na UFC. Ao unir a paixão pelo esporte a motor às técnicas da formação jornalística, o livro ganhou forma como seu Trabalho de Conclusão de Curso, orientado pelo professor doutor Rafael Rodrigues.

“Acompanho automobilismo desde criança e vi pouquíssimas mulheres correndo. Fui pesquisar e percebi que quase não havia estudos sobre isso, então decidi que deveria escrever sobre o assunto”, conta a autora.

Além de mapear a participação feminina, o livro revisita a própria história do automobilismo e suas nuances. Juliete relatou os desafios do processo de apuração. Para reunir dados praticamente inexistentes, mergulhou em registros antigos, pesquisas dispersas, eventos e arquivos pouco explorados.

“O primeiro capítulo conta a história do automobilismo cearense. As informações sobre os homens já são poucas, imagine sobre as mulheres. Então foi um trabalho muito difícil, com muitas fontes, pesquisas e apuração”, afirma.

Com o lançamento do livro Corrida Invisível, Juliete espera que a obra possa ajudar a abrir caminhos e ampliar o debate entre simpatizantes e pesquisadores, além de inspirar novas pilotas a se aventurar nos autódromos.

“Espero que esse livro traga mais visibilidade para o tema, que ainda é tão esquecido. Aliás, no livro temos um capítulo falando sobre como jovens pilotas podem chegar lá e até alcançar a Fórmula 1. Espero que seja uma porta de entrada para outros jornalistas, pesquisadores e pessoas que se interessam sobre o tema”, conclui Juliete.



Serviço

Lançamento do livro Corrida Invisível

Local: Auditório Rachel de Queiroz, Universidade Federal do Ceará – Av. da

Universidade, 2700 (CH2 – Psicologia), Benfica, Fortaleza

Data: 12 de dezembro de 2025

Horário: Das 18h às 20h30min

Mais informações: Instagram/@corridainvisivel