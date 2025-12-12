Palermo opta por saída, e Fortaleza contrata Thiago Carpini para treinar o time em 2026

O Fortaleza terá novo treinador em 2026. E, após cinco temporadas, será novamente um brasileiro. Na noite de ontem, o Tricolor surpreendeu ao comunicar a saída de Martín Palermo e, minutos depois, anunciar a contratação de Thiago Carpini para o comando técnico.

O técnico argentino assumiu o Leão no início do returno da Série A, já em meio à luta contra o rebaixamento, e comandou uma reação da equipe na reta final, chegando com chances de permanência até a última rodada, mas não conseguiu evitar a queda. Foram 17 jogos, com oito vitórias, cinco derrotas e quatro empates.

El Titán passa férias na Argentina e, valorizado no mercado, optou por não renovar contrato. Houve uma primeira conversa na segunda-feira passada, 8, para um balanço do trabalho e novos contatos acerca do futuro. "Após reuniões realizadas nos últimos dias, definiu-se pelo encerramento do vínculo ao término da atual temporada", informou o clube.

"Palermo encerra seu ciclo no Leão do Pici com profissionalismo, entrega e forte identificação com o clube. Ao longo de sua passagem, demonstrou compromisso e foi fundamental na reta final deste ano", completa o comunicado. Também saem os auxiliares Diego Cagna, Damian Leyes, os preparadores físicos Esteban Herrera e Gastón Mendoza e o analista de desempenho Renato Cornejo.

Sem tempo a perder, o Fortaleza escolheu Thiago Carpini para o próximo ano. O treinador de 41 anos, que soma passagens por equipes do interior de São Paulo, emplacou trabalhos de destaque desde 2023, por Água Santa-SP, Juventude (duas vezes), Vitória e São Paulo.

"É um treinador jovem, moderno, tem feito bons trabalhos, onde conseguiu o acesso nessa divisão com o Juventude e estava trabalhando na Série A", explicou Marcelo Paz, CEO da SAF do Tricolor. "Um nome muito cobiçado no mercado brasileiro, que é da nova safra de treinadores e que tem todo o perfil de ajudar o Fortaleza a voltar à primeira divisão", completou.

Rebaixado com o clube gaúcho na edição mais recente do Brasileirão, Carpini conduziu o Papo ao acesso justamente em 2023. Além dele, chegam os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero.

Pelo Água Santa, o treinador foi vice-campeão paulista em 2023. Depois de subir com o Juventude, rumou para o São Paulo, pelo qual ganhou a Supercopa do Brasil do ano seguinte. No ano passado, comandou grande campanha de recuperação do Vitória na Série A, evitando o rebaixamento e conquistando vaga para a Copa Sul-Americana.

"Muito feliz e lisonjeado pela oportunidade de fazer parte de uma história tão grandiosa como a história do Fortaleza. Espero que, em 2026, nós possamos retornar o clube ao seu lugar: a elite do nosso futebol. Dentre tantos objetivos para a temporada, sem dúvidas, esse é o maior deles e o maior desafio", afirmou Carpini, em vídeo divulgado pelo clube.

Com a definição do novo comandante, o Fortaleza deverá avançar nas mudanças no elenco, tanto de saídas quanto de chegadas. Gastón Ávila, Yago Pikachu e Marinho foram os primeiros a se despedir e alguns nomes devem ser procurados para reforçar o Leão em 2026. Na parte diretiva, o Conselho de Administração da SAF quer a permanência de Marcelo Paz no cargo de CEO e aguarda uma definição do dirigente.