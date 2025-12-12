Rayan Brilha e Vasco vence o Fluminense em primeiro duelo da Copa do Brasil

Foto: Matheus Lima/Vasco Rayan já havia marcado contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro

Em um duelo de muita intensidade, coube ao jovem Rayan definir a partida em favor do Vasco. O time de São Cristóvão superou o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 11, no Maracanã, e confirmou a alcunha de "Time da Virada". O jogo foi válido pelo primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil

O camisa 77 foi destaque por fazer o gol de empate no início da segunda etapa e comandar a improvável virada no apagar das luzes.

Vasco 2x1 Fluminense: o jogo

Como era de se esperar, o jogo entre os rivais começou com ambos os times buscando forçar erros nas valências adversárias. Do lado cruzmaltino, a incessante pressão no zagueiro Freytes quando o mesmo conduzia a saída de bola gerou uma chance de gol logo aos dois minutos de jogo.

O Fluminense, por sua vez, utilizava essa pressão para atrair o Vasco para o primeiro terço do campo e assim, liberava espaço para que Lucho Acosta conseguisse acelerar o jogo nas costas dos volantes adversários. Pouco participativo com a bola, mas crucial sem ela, Everaldo atraia os marcadores rivais para que Serna tivesse espaço para infiltrar.

Foi do camisa 9, inclusive, a jogada que iniciou o gol Tricolor. O Flu conseguiu esticar o campo e lançou a bola para o atacante, que contou com um erro de Carlos Cuesta e tinha campo livre para ir ao gol. Para impedir a jogada, o goleiro Léo Jardim saiu do gol e se chocou propositalmente com o jogador adversário para evitar o tento.

Com uma inteligente jogada ensaiada, Zubeldia posicionou Serna na entrada da área e Thiago Silva isolado na segunda trave. O time das Laranjeiras cobrou a falta buscando o zagueiro, que escorou para trás e encontrou o colombiano, que com tempo e espaço, trouxe para a perna boa e acertou o canto do goleiro adversário aos 21 minutos da primeira etapa.

Por se tratar da última chance de erguer um troféu em 2025, o Vasco reagiu rapidamente após o gol e foi para cima do Fluminense. Para evitar o gol de empate, o Tricolor se posicionou em um 4 4 2 que, a depender do avanço adversário, se tornava um 5 4 1.

Os comandados de Fernando Diniz se viram sem espaço para jogar por dentro, com um Coutinho recuado, quase como um volante. Para auxiliar na saída de bola, Nuno Moreira recuava como meio-campista e deixava Rayan e Puma Rodríguez isolados nas pontas.

Quando o cruzmaltino enfim conseguia acionar o lateral uruguaio para tentar uma jogada de linha de fundo, o camisa 2 era facilmente desarmado por Samuel Xavier.

Na segunda etapa, Diniz não mudou nenhuma peça, mas alterou a postura do time. A partir dos 45 minutos finais, o time de São Januário tentou aproximar mais seus atletas desde a primeira fase de construção e fazer inversões de bola quando chega no último terço.

Aos quatro minutos, Andrés Gomez recebeu uma bola na ponta esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Nuno Moreira infiltrou, atraiu a atenção dos zagueiros Tricolores e com muita liberdade para finalizar, Rayan deixou tudo igual.

Após o empate, o Fluminense teve ainda mais dificuldades de colocar a bola no chão e sair jogando. Zubeldia, por motivos de lesão, trocou Soteldo por Keno, mas o camisa 11 tocou pouco na bola nos minutos iniciais devido ao forte ímpeto vascaíno.

O time das Laranjeiras pôde respirar somente por volta dos 15 minutos da etapa complementar, uma vez que o Vasco já não reunia condições físicas de manter a intensidade dos minutos iniciais. Mesmo assim, o time de São Januário se defendia muito bem e forçava o Flu a tentar passes longos.

Aos 25 minutos, a equipe mandante voltou a assustar. Coutinho acertou um lindo cruzamento para Puma Rodríguez, que cabeceou muito bem, mas por poucos centímetros a bola acertou a trave de Fábio. Com ideia de ter mais qualidade na hora de trabalhar a bola, o Nense colocou em campo Ganso e Hércules.

As alterações surtiram efeito na partida e com "mais perna para correr", o clube das Laranjeiras voltou a incomodar a defesa dos mandantes do duelo, mas, encontrando um adversário muito comprometido com a defesa, tinha dificuldades para finalizar.

Nos minutos finais, Rayan pegou a bola no meio-campo, fez fila e sofreu falta. O camisa 77 cobrou a falta rapidamente, acionou Puma que tocou para Andrés Gomez, que achou Vegetti na grande área. O camisa 99 não perdoou e virou o confronto para o Vasco aos 48 minutos.

Ficha Técnica:

Vasco (4-3-3): Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura) e Coutinho; Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Goméz e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

Fluminense (4-3-3): Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (Ganso); Soteldo (Keno), Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldia



Vasco x Fluminense

Semifinal da Copa do Brasil 2025

Data: 11/12/2025

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Serna aos 21 do 1T (Fluminense); Rayan aos 4 do 2T e Vegetti aos 48 do 2T (Vasco)

Cartões Amarelos: Léo Jardim e Vegetti (Vasco)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Quarto Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Publico e renda: 64 990 mil pagantes com renda de R$ 7.453.018