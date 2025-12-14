Em vantagem, Corinthians recebe Cruzeiro definem vaga na final da Copa do Brasil neste domingo

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 14, às 18 horas (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No primeiro jogo da semifinal, disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, o Corinthians saiu na frente ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0 com um gol de Memphis Depay no início do segundo tempo.
O resultado deixa o time alvinegro em vantagem para a volta, podendo até empatar para avançar. O jogo de ida foi equilibrado, com o Cruzeiro dominando a posse de bola, mas encontrando dificuldades para furar a defesa corintiana, que se mostrou eficiente nas oportunidades que criou.
O Corinthians chega embalado pela vantagem conquistada fora de casa e com a confiança de um elenco que tem mostrado equilíbrio entre defesa e ataque ao longo da Copa do Brasil, ainda que tenha decepcionado no Brasileirão. O time venceu adversários fortes nas fases anteriores, como Palmeiras e Athletico-PR, e busca manter sua tradição competitiva em decisões. Em sete jogos pelo torneio, o Timão ainda não foi vazado.
Do outro lado, o Cruzeiro aposta na força de um elenco que terminou o Brasileirão na terceira colocação para tentar reverter a desvantagem. A Raposa chegou as semifinais também sem ser vazado e vem de boa campanha na competição, tendo eliminado Vila Nova, CRB e o rival Atlético-MG.
O vencedor do duelo garante vaga na final, contra o vencedor de Fluminense x Vasco da Gama, que ocorre também neste domingo, às 20h30min. O Cruzmaltino joga pelo empate no Maracanã após ter vencido a ida por 2 a 1. O campeão da Copa do Brasil pode receber até R$ 100 milhões ao todo de premiação, além de garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores e ganhar o direito de disputar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, atual campeão nacional.
Corinthians
4-3-3: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto; Técnico: Dorival Jr.
Cruzeiro: (4-3-3): Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Walace (Matheus Henrique), Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge e Arroyo; Técnico: Leonardo Jardim
Corinthians x Cruzeiro
Semifinal da Copa do Brasil - Segundo jogo