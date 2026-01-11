Ferroviário e Fortaleza protagonizam Clássico das Cores na 2ª rodada do Estadual

Foto: FÁBIO LIMA Fortaleza e Ferroviário vão se reencontrar no PV

Em um dos maiores confrontos do futebol cearense, Ferroviário e Fortaleza entram em campo neste domingo, 11, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, às 18 horas (de Brasília), para medir forças pela segunda rodada do Campeonato Estadual.



O Clássico das Cores reúne dois times que buscam conquistar confiança neste início de temporada. Pelo Coral, o objetivo é garantir a segunda vitória seguida no certame. Já no Tricolor, a expectativa é por começar 2026 com o pé direito.

Vivendo um cenário de reformulação após o rebaixamento à Série B no fim do ano passado, o Leão do Pici inicia a temporada de 2026 ainda com indefinições no elenco, mas ciente de que uma campanha consistente no Campeonato Cearense pode servir como base de confiança para a disputa da Segundona, que terá início apenas em março. Para liderar o processo, o clube apostou no técnico Thiago Carpini, ex-Vitória e Juventude.

"Vamos encarar com seriedade e respeito cada competição. Fala-se muito aqui em acesso, mas também temos o Campeonato Cearense, que faz dois anos que o Fortaleza não conquista o título, e acho que esse é um desafio", disse o técnico tricolor ainda na apresentação oficial.

A tendência é que o treinador leve a campo uma equipe bastante próxima da base utilizada em 2025. No gol, por exemplo Brenno deve ser mantido como titular, visto que João Ricardo segue entregue ao departamento médico. Já a defesa deve ser formada por Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Tomás Cardona e Diogo Barbosa, enquanto Lucas Sasha, Pierre e Pochettino fecham a trinca no meio-campo.

No ataque, os escolhidos tendem a ser Herrera, Adam Bareiro e Moisés. A principal — talvez única — novidade em relação ao time da reta final da Série A é o zagueiro argentino Cardona, que retorna de empréstimo e deve ganhar espaço nesta temporada.

Do outro lado, o Ferroviário chega embalado e confiante. Na estreia, na última terça-feira, 6, o Tubarão venceu o Maracanã por 1 a 0, fora de casa, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. O resultado foi fruto de uma estratégia tática eficiente, marcada por boa organização defensiva e transições rápidas.

Internamente, o Campeonato Cearense é tratado como prioridade absoluta pelo time da Barra do Ceará. O clube busca encerrar um jejum de mais de 30 anos sem o título estadual — a mais recente conquista ocorreu em 1995.

Agora sob gestão oficial da SAF administrada pela empresa Makes, o Ferrão apostou no técnico português Nuno Pereira para liderar o projeto e acredita que o Estadual pode ser o palco ideal para recolocar o clube no protagonismo local.

"Se Deus quiser, vamos fazer uma grande partida. Estamos prontos e preparados. A gente sabe o jogo difícil que é contra o Fortaleza, o peso que tem o Fortaleza, mas vamos fazer essa rivalidade sadia dentro de campo. Se Deus quiser, a gente vai fazer um grande partida e sair com a vitória", disse o presidente do Ferroviário, Rodger Raniery, em entrevista concedida ao programa "As Frias do Sérgio", da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 10.

Ferroviário x Fortaleza: ficha técnica

Ferroviário

4-3-3: Sivaldo ; Ramires, Léo Paraíso, Bruno Miranda e Pedrinho; Lucas Black, Luan e Thalisson; Carlinhos, Jefinho e Felipe Sales. Técnico: Nuno Pereira

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Cardona e Diogo Barbosa; Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 11/1/2026

Horário: 18 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Léo Simão/CE

Assistentes: Renan Aguiar/CE e Camila Sousa/CE

Transmissão: TV Verdes Mares, TV Ceará, Canal GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook Esportes O POVO e O POVO