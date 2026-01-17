Fortaleza BC vence Botafogo e chega à primeira vitória no returno do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense venceu jogo importante no returno do Novo Basquete Brasil (NBB). No ginásio da Unifor, na Capital, o Carcalaion fez 86 a 82 no Botafogo e, com o resultado, voltou à zona de classificação aos playoffs.
A vitória apertada contou com atuação de gala de Alex, que marcou 28 pontos e ainda pegou quatro rebotes. Salsamendi marcou outros 17, Da Silva fez 15 e Dupree, 13. Do lado carioca, o cestinha foi Matheusinho, com 19.
O resultado reabilita o elenco treinado por Jelena Todorovic, que vinha de derrota em casa para o lanterna Vasco da Gama, na terça-feira, 13, por 78 a 73. O Fortaleza BC estreou no returno com revés para o Flamengo, líder da temporada, por 88 a 81.
Em quadra, Fortaleza BC e Botafogo fizeram um duelo tão equilibrado quanto as campanhas sugeririam — o time cearense tinha quatro vitórias, enquanto o carioca tem três. Apesar dos mandantes terem ficado à frente durante quase toda a partida, a maior vantagem foi de apenas 11 pontos e o Fogo chegou a liderar no quarto quarto.
As quatro etapas foram equilibradas. O Fortaleza BC venceu a primeira (26 a 22), a segunda (24 a 21) e a quarta (21 a 19) e perdeu a terceira (15 a 20).
Com o resultado, o Carcalaion chega a 22,7% de aproveitamento, com 5 vitórias em 22 jogos, na 16ª colocação. O time cearense tem duas vitórias a mais que Botafogo e Vasco, os dois ocupantes atuais do zona de rebaixamento.
O Fortaleza BC volta a quadra na terça-feira, 20,às 19h30min, para encarar a Unifacisa-PB, novamente em casa. Depois, o time tem uma sequência de três jogos como visitante, diante de São José (4/2), Corinthians (7/2) e Mogi (9/2).