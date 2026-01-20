Fortaleza prioriza ataque no mercado diante de carência de pontas no elenco

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Pedro Martins, novo CEO da SAF do Fortaleza, em conversa com Thiago Carpini

Mais da metade do mês de janeiro se passou e o Fortaleza segue lidando com problemas da temporada de 2025, sobretudo em relação à montagem do elenco. Apesar das várias saídas já confirmadas, o Tricolor do Pici anunciou somente dois reforços para 2026, enquanto outros dois nomes estão acertados. Nenhum deles, porém, é atacante — setor que está bem fragilizado no Pici.

Atualmente, no plantel utilizado pelo técnico Thiago Carpini, existe apenas Moisés como ponta de ofício. O comandante, nos primeiros jogos do Campeonato Cearense, precisou fazer improvisações, alternando entre Tomás Pochettino e o lateral Maílton ocupando o espaço ofensivo pelo lado direito do campo. Pela esquerda, Allanzinho era uma opção, mas foi emprestado ao Atlético-GO.

Outro que iniciou o ano dentro do planejamento, mas não seguirá no clube é o argentino Tucu Herrera. O jogador tem venda encaminhada para o RB Bragantino, com os trâmites burocráticos em processo final de conclusão. A tendência é de que a negociação com o clube paulista seja divulgada oficialmente pelo Leão em breve.

Desta forma, com apenas Moisés no elenco, o departamento de futebol do Fortaleza tem dado prioridade às peças para o ataque em suas buscas no mercado da bola. Conforme apurou o Esportes O POVO, um dos nomes que interessam à equipe cearense é Chrystian Barletta, que defendeu o Sport nos últimos dois anos e também acumula passagens por Ceará, Corinthians, Chapecoense e Bahia.

Barletta viveu sua melhor temporada da carreira em 2024, com a camisa rubro-negra do time pernambucano. Naquele ano, o atacante foi centro de uma polêmica no futebol cearense após mover uma ação trabalhista contra o Ceará, com quem tinha vínculo na ocasião, e conseguir a rescisão contratual na Justiça. O jogador então acertou a ida para o Sport.

Por lá, no Leão da Ilha, foi peça importante na campanha que culminou no acesso do clube à elite nacional do Campeonato Brasileiro. Ao todo, em 2024, o atacante participou de 46 jogos, recorte em que marcou 14 gols e deu cinco assistências. Em 2025, o Rubro-Negro viveu uma intensa crise e foi rebaixado para a Série B — o desempenho de Barletta também caiu, com apenas três tentos em 46 partidas.

Outro jogador do Sport que esteve na mira do Fortaleza foi o atacante Matheusinho. O ponta chegou a ter conversas com o Leão, mas a negociação não avançou e ele fechou com o rival Ceará. Vale ressaltar que, além da carência de pontas, Carpini tem poucas opções de centroavantes, com Adam Bareiro sendo a principal referência e o jovem Kayke, que pertence ao Botafogo e está emprestado até junho, como reserva imediato.

Deyverson, embora ainda figure no elenco, não faz parte dos planos do Fortaleza. O centroavante tem um dos salários mais altos do elenco e precisa ser negociado para aliviar a folha salarial mensal do clube. No dia a dia, o jogador tem treinado separado do plantel comandado por Carpini, enquanto o Tricolor tenta encontrar um destino, algo que tem sido um desafio no mercado.