Lesão de Dieguinho movimenta disputa no meio-campo do Ceará de Mozart

Foto: Samuel Setubal Dieguinho fez cirurgia e deve ficar quatro meses em recuperação

Com apenas três jogos na temporada, o Ceará já sofreu a primeira baixa por lesão e não poderá contar com uma peça importante do elenco por cerca de quatro meses: o volante Dieguinho machucou o tornozelo e precisará por cirurgia. A ausência do camisa 20 movimenta a disputa no meio-campo alvinegro, que ainda está tomando forma sob o comando de Mozart.

Dieguinho sofreu o trauma na quarta-feira passada, 14, na vitória por 1 a 0 sobre o Maranguape, pelo Campeonato Cearense. O volante foi acionado no segundo tempo, entrando no lugar de Lucas Lima, e se lesionou. O jogador passou por exame de imagem, e o departamento médico detectou a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, o que deverá ocorrer nos próximos dias, com previsão de retorno daqui a cerca de 120 dias.

“A perda do Dieguinho é bem sentida para nós, por N motivos. Ele é um dos líderes desse elenco, tecnicamente é um jogador de um nível bem importante, joga em mais de uma posição. Infelizmente, são coisas que acontecem”, lamentou o comandante do Vovô. Em 2025, Dieguinho fez 52 jogos pelo Alvinegro.

O parceiro ideal de Zanocelo, portanto, é um incógnita. Mozart já deixou claro o peso do meio-campo em suas equipes, utilizando um volante com qualidade de construção de jogo, outro com perfil mais articulador e um meia armador. Dieguinho e Zanocelo formaram dupla na reta final de 2025, sob comando de Léo Condé, e despontavam como favoritos para repetir este ano, o que não poderá acontecer na maior parte deste primeiro semestre.

Richardson, Lucas Lima, o jovem João Gabriel, oriundo das categorias de base, e até o recém-chegado Juan Alano, meia-atacante, podem ocupar o posto. O duelo contra o Tirol, amanhã, às 21h30min, no PV, pela última rodada do Grupo B do Estadual, já pode dar indícios do candidato mais forte a ocupar a vaga.

João Gabriel foi titular no primeiro jogo da temporada, no triunfo por 1 a 0 sobre o Floresta, em que o Vovô usou a equipe sub-20. Diante do Maranguape, Lucas Lima e Zanocelo foram os titulares, enquanto Dieguinho e Richardson entraram no decorrer da partida.

No empate com o Iguatu, no último sábado, 17, já sem Dieguinho à disposição, Richardson e Zanocelo formaram a dupla de volantes, com Lucas Lima entrando no segundo tempo.

Richardson tem o poder de marcação como ponto forte, sem tanta participação na construção de jogadas. Lucas Lima consegue ter um equilíbrio melhor entre as duas características, mas ainda não conquistou espaço no Alvinegro.

A novidade seria Juan Alano, que atua como meia e ponta-direita e seria utilizado numa função mais recuada, contribuindo na articulação dos lances ofensivos. O camisa 10 passa por um processo de adaptação física após seis temporadas no Japão e ainda não atuou com a camisa do Ceará.

“Não só o João (Gabriel), o próprio Lucas Lima, o Juan Alano, que ainda não fez sua estreia, provavelmente no próximo (jogo) ou no final de semana fará, também pode jogar nessa função. A gente fica chateado pelo jogador (Dieguinho), porque é uma lesão chata, mas tenho certeza que ele voltará no seu melhor nível”, ponderou Mozart.