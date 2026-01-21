Classificado, Fortaleza fecha 1ª fase do Cearense em jogo decisivo para o Horizonte

Foto: Samuel Setubal Titular do Fortaleza, Brenno ainda não foi vazado no Estadual

Onze dias depois da estreia, o Fortaleza já finaliza hoje a participação na primeira fase do Campeonato Cearense. Classificado, o Tricolor visita o Horizonte, a partir das 20h30min, no estádio Domingão, pela quinta rodada do Grupo A, em embate decisivo para os donos da casa, que tentam avançar na competição e se livrar da briga contra o rebaixamento.

O time do Pici é o líder da chave, com duas vitórias e um empate em três partidas. Os comandados de Thiago Carpini largaram no Estadual com o empate sem gols no Clássico das Cores diante do Ferroviário, no dia 11 deste mês, e depois bateram Quixadá (4 a 0) e Maracanã (1 a 0). O Leão tem o melhor ataque do certame (cinco gols marcados), empatado com o Floresta, e é a única equipe que ainda não sofreu gols.

“O mais importante é o trabalho do grupo como um todo. Mérito da defesa, dos jogadores de linha que ajudam a marcar e de toda a comissão. A gente sabe que é só o começo, então o foco é manter esse nível, seguir evoluindo e pensar jogo a jogo”, avaliou o goleiro Brenno.

Leia mais Campeonato Cearense: o que está em jogo na última rodada da 1ª fase

O confronto na Região Metropolitana de Fortaleza, portanto, pode ser a oportunidade para o treinador poupar algumas peças e dar maior minutagem aos demais atletas do elenco, já que o próximo compromisso será no fim de semana, contra Iguatu ou Tirol, pela segunda fase do Cearense.

A lateral esquerda e o ataque seguem com poucos jogadores à disposição, o que deve fazer com que nomes como Lucas Crispim, Pochettino e Moisés ainda sejam acionados. Mas na zaga e no meio-campo, por exemplo, Lucas Gazal, Kuscevic, Ronald e Lucca Prior podem aparecer entre os titulares, além do jovem Kayke no comando do ataque. Regularizados, o defensor Luan Freitas e o volante Ryan também podem ir a campo.

Pelo lado do Horizonte, o duelo é tratado como uma decisão, inclusive com a presença do prefeito Nezinho Farias no último treino antes do jogo, na manhã de ontem. O Galo do Tabuleiro é o vice-líder do Grupo A, mas não tem classificação carimbada e ainda corre risco de ir para o quadrangular da permanência.

O time comandado por Juliano Maia tem os mesmos cinco pontos do Ferroviário, terceiro colocado, e leva vantagem pelos gols pró (4 a 3). A diferença para o Quixadá, quarto lugar, é de apenas um ponto, o que mantém as chances de lutar contra a queda no Estadual.

Quixadá e Ferroviário medem forças hoje, também às 20h30min, no Abilhão, na cidade do Sertão Central. Em caso de triunfo coral, o Horizonte já garante classificação independentemente do resultado contra o Fortaleza. Se o Canarinho do Sertão pontuar, seja com empate ou vitória, o Galo terá de ficar atento ao saldo de gols para não ser ultrapassado em caso de tropeço.

Na primeira fase, o time metropolitano empatou com Quixadá (0 a 0) e Ferroviário (2 a 2) e venceu o Maracanã (2 a 1). O lateral-esquerdo Max Silva é o artilheiro do Horizonte, com dois gols, enquanto o meia Paulinho, cria do Ceará, é o nome de maior destaque.

Nos dois encontros mais recentes entre as equipes, o Fortaleza levou a melhor, ganhando por 2 a 0 em 2024 e 3 a 1 em 2025. O último triunfo do Galo do Tabuleiro foi em 2019, pelo Estadual.

Horizonte x Fortaleza: ficha técnica

Horizonte



4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Betim, Rafael Augusto e Max Silva (Caio Pedro); Ramos, Lauro Max e Paulinho; Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero. Téc: Juliano Maia

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Maílton, Lucas Gazal, Kuscevic (Cardona) e Lucas Crispim; Ronald, Pierre e Lucca Prior; Pochettino, Kayke (Bareiro) e Moisés. Téc: Thiago Carpini

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Data: 22/1/2026

Horário: 20h30min

Árbitro: Avelar Rodrigo

Assistentes: Marco Aurélio e Lidomar Nascimento

Transmissão: Canal Goat, Jogada, TVC (YouTube), Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e YouTube do O POVO e Esportes O POVO