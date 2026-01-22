Logo O POVO+
Casares renuncia à presidência do São Paulo após derrota no Conselho e operação contra aliados
Esportes

Dirigente anunciou saída do cargo para evitar perder direitos políticos no clube, que vive período de crise com denúncias com repercussão na esfera criminal
Julio Casares deixou a presidência do São Paulo. Ele renunciou dias após ter sofrido uma derrota no processo de impeachment no Conselho Deliberativo. O procedimento ainda previa uma assembleia de sócios, a ser convocada em até 30 dias. Entretanto, uma nova derrota poderia significar perda de direitos políticos no clube por até 10 anos e exclusão no Conselho Consultivo.

Em carta publicada no seu perfil do Instagram, Casares diz que as acusações às quais responde começaram com "versões frágeis" e são tratadas como verdade "mesmo sem apresentação de provas robustas."

A renúncia vem no mesmo dia que a Polícia Civil realizou uma operação de busca e apreensão contra Mara Casares e Douglas Schwartzmann, aliados de Casares que estão licenciados. Eles são suspeitos de um esquema de uso irregular de camarotes no MorumBis.

A exemplo do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, Casares renuncia e garante a permanência entre os conselheiros do Consultivo e continua ativo no clube.

Há expectativa pela saída de Antonio Donizeti Gonçalves, o Dedé. Ele é diretor-geral do clube social e um dos líderes do Movimento Sempre Tricolor (MSP). A eventual renúncia de Dedé ao cargo é relacionada à operação da Polícia nesta terça-feira, já que Mara e Schwartzmann também integram o MSP.

Casares, contudo, ainda é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Há inquéritos que apuram gestão temerária, desvios dos cofres do clube e uso irregular de camarote no MorumBis.

Na reunião de sexta-feira, o então mandatário são-paulino evitou contato com a imprensa. Ele já estava no clube desde a tarde e foi até o salão da reunião por um caminho interno. Durante o encontro, ele sentou-se apenas com seus advogados, isolado dos demais conselheiros.

O presidente alegou ser vítima de acusações sem provas. Disse que, até então, não teve ampla defesa e relatou ter sofrido ameaças.

Quando foi encerrada a reunião, e iniciou a votação, Casares deixou o salão. Por um caminho interno e novamente sem passar próximo dos jornalistas, ele deixou o MorumBis.

A operação deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 21, contra a venda ilegal de camarotes no MorumBis, casa do São Paulo Futebol Clube, resultou na apreensão de R$ 28 mil e uma vasta documentação detalhando o esquema. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em diferentes endereços na capital paulista.

"Tomamos conhecimento de documentos que confirmam que o esquema de arrecadação abrange um tempo muito maior e com muito mais pessoas que a gente imaginava", disse o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro, ao Estadão. "O MorumBis foi transformado em uma gigantesca máquina de caça-níqueis para atender o interesse de terceiros."

As investigações sobre irregularidades envolvendo o São Paulo foram intensificadas com a criação de uma força-tarefa criada pelo MP-SP. Os promotores José Reinaldo Guimarães Carneiro e Tomás Busnardo Ramadan vão trabalhar junto do delegado Tiago Fernando Correia, responsável pelo caso na Polícia Civil, para dar maior celeridade ao processo.

