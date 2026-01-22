Logo O POVO+
Presidente do Conselho da SAF, Cals garante busca do Fortaleza por reforços
Presidente do Conselho da SAF, Cals garante busca do Fortaleza por reforços

Dirigente explica processo de contratações, mas evita falar sobre o caso do atacante Deyverson, que tem contrato até dezembro
Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.01.2026: Coletiva com Rolim Machado, presidente do Fortaleza e Bruno Cals presidente do Conselho da SAF do Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Em meio à reformulação do elenco para a temporada 2026, com muitas saídas de jogadores, o novo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, Bruno Cals, assegurou que o clube está ativo no mercado da bola para se reforçar, explicou o processo de contratações e despistou sobre a situação de Deyverson, que não faz parte dos planos.

Além do grupo de atletas, as mudanças depois do rebaixamento para a Série B também chegaram ao departamento de futebol, com as saídas do CEO Marcelo Paz, do diretor Sérgio Papellin, do gerente Daniel de Paula Pessoa e do supervisor Júlio Manso. Chegaram Pedro Martins, novo CEO da SAF do Leão, Witor Bastos, gerente de mercado, e Pedro Aguiar, gerente de operações.

A avaliação de atletas começa no setor de análise de desempenho e mercado do clube, passa pela comissão técnica de Thiago Carpini e chega a Pedro Martins, que é responsável por conduzir as negociações e validar as condições da operação com o Conselho de Administração.

“As entradas (de jogadores), especificamente, que já ocorreram e deverão ocorrer nascem no Cifec, no departamento de futebol, analisa-se junto com a comissão técnica, o Pedro (Martins, CEO da SAF) é envolvido nessa questão e aí é onde entramos eu, o (vice-presidente do Conselho de Administração da SAF, Bruno) Acioli, alguns membros do Conselho que estão participando dessa tomada de decisão no sentido de avaliar a questão financeira, do ponto de vista de salário, se há algum tipo de recurso para aquisição do atleta, como é que a gente pode fazer a saída do atleta da melhor forma possível…”, pontuou Bruno Cals.

“Todas as decisões passam por critérios técnicos e, obrigatoriamente, por critérios financeiros, dada a situação e a realidade econômica do clube agora. O Pedro efetivamente lidera essas negociações das vindas e das saídas dos atletas” completou o dirigente.

O Tricolor já teve cerca de 15 saídas de jogadores confirmadas, além de outros com situações encaminhadas, o que deixou lacunas no elenco. Cals confirmou que um dos alvos no mercado é a lateral esquerda, por exemplo, mas destacou a importância de trabalhar em sigilo.

“Alguém tem alguma dúvida de que nós estamos buscando um lateral-esquerdo? Não tenha nem dúvida. Nós estamos buscando lateral-esquerdo, assim como outras posições. Eu vou dizer quem nós estamos buscando agora? É claro que não, porque senão pode ir outro clube lá contratar, oferecer mais dinheiro, então não posso”, ponderou.

A situação de Deyverson no Fortaleza

Dentre os atletas que não fazem parte dos planos do clube e treinam separado do elenco principal está o atacante Deyverson, que tem contrato até o fim deste ano. Bruno Cals despistou sobre haver interesse de alguma equipe pelo camisa 18 ou discussão para uma rescisão com o Fortaleza.

“Especificamente sobre a situação do Deyverson, eu não vou poder dar nenhum tipo de detalhe. Todo o elenco, não só o Deyverson, tem uma estratégia de estruturação que envolve saída de atletas, entrada de atletas, envolve análise econômica e financeira do que nós conseguimos suportar do ponto de vista de tamanho da folha (salarial), e tudo isso tem que ser levado em consideração para chegar no dia 3 de março com o elenco bem formado”, ponderou.

