Presidente do Conselho da SAF, Cals garante busca do Fortaleza por reforços

Em meio à reformulação do elenco para a temporada 2026, com muitas saídas de jogadores, o novo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, Bruno Cals, assegurou que o clube está ativo no mercado da bola para se reforçar, explicou o processo de contratações e despistou sobre a situação de Deyverson, que não faz parte dos planos.

Além do grupo de atletas, as mudanças depois do rebaixamento para a Série B também chegaram ao departamento de futebol, com as saídas do CEO Marcelo Paz, do diretor Sérgio Papellin, do gerente Daniel de Paula Pessoa e do supervisor Júlio Manso. Chegaram Pedro Martins, novo CEO da SAF do Leão, Witor Bastos, gerente de mercado, e Pedro Aguiar, gerente de operações.

A avaliação de atletas começa no setor de análise de desempenho e mercado do clube, passa pela comissão técnica de Thiago Carpini e chega a Pedro Martins, que é responsável por conduzir as negociações e validar as condições da operação com o Conselho de Administração.

“As entradas (de jogadores), especificamente, que já ocorreram e deverão ocorrer nascem no Cifec, no departamento de futebol, analisa-se junto com a comissão técnica, o Pedro (Martins, CEO da SAF) é envolvido nessa questão e aí é onde entramos eu, o (vice-presidente do Conselho de Administração da SAF, Bruno) Acioli, alguns membros do Conselho que estão participando dessa tomada de decisão no sentido de avaliar a questão financeira, do ponto de vista de salário, se há algum tipo de recurso para aquisição do atleta, como é que a gente pode fazer a saída do atleta da melhor forma possível…”, pontuou Bruno Cals.

“Todas as decisões passam por critérios técnicos e, obrigatoriamente, por critérios financeiros, dada a situação e a realidade econômica do clube agora. O Pedro efetivamente lidera essas negociações das vindas e das saídas dos atletas” completou o dirigente.

O Tricolor já teve cerca de 15 saídas de jogadores confirmadas, além de outros com situações encaminhadas, o que deixou lacunas no elenco. Cals confirmou que um dos alvos no mercado é a lateral esquerda, por exemplo, mas destacou a importância de trabalhar em sigilo.

“Alguém tem alguma dúvida de que nós estamos buscando um lateral-esquerdo? Não tenha nem dúvida. Nós estamos buscando lateral-esquerdo, assim como outras posições. Eu vou dizer quem nós estamos buscando agora? É claro que não, porque senão pode ir outro clube lá contratar, oferecer mais dinheiro, então não posso”, ponderou.

A situação de Deyverson no Fortaleza

Dentre os atletas que não fazem parte dos planos do clube e treinam separado do elenco principal está o atacante Deyverson, que tem contrato até o fim deste ano. Bruno Cals despistou sobre haver interesse de alguma equipe pelo camisa 18 ou discussão para uma rescisão com o Fortaleza.

“Especificamente sobre a situação do Deyverson, eu não vou poder dar nenhum tipo de detalhe. Todo o elenco, não só o Deyverson, tem uma estratégia de estruturação que envolve saída de atletas, entrada de atletas, envolve análise econômica e financeira do que nós conseguimos suportar do ponto de vista de tamanho da folha (salarial), e tudo isso tem que ser levado em consideração para chegar no dia 3 de março com o elenco bem formado”, ponderou.