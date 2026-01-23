Ferroviário vence Quixadá de virada e avança para segunda fase do Cearense

Foto: IAGO FERREIRA / Ferroviário AC Lucas Black é um dos destaques do Ferroviário no Campeonato Cearense

Os destinos de Ferroviário e Quixadá foram traçados para as próximas fases do Campeonato Cearense. Com uma vitória por 2 a 1 de virada no estádio Abilhão, no Sertão Central, o Tubarão da Barra avançou para a segunda fase do Estadual, onde se junta com Fortaleza, Ceará, Horizonte, Floresta e Iguatu. O Canarinho do Sertão, com o revés, vai para a disputa do quadrangular da permanência, junto a Maracanã, Maranguape e Tirol.

O avanço do Tubarão da Barra para buscar o título — e não para fugir do rebaixamento — vem acompanhado da classificação para a Série D e só foi possível graças aos gols marcados por Jefinho e Mena, com um tento em cada tempo de jogo. No começo do embate, Gleryston marcou para o time da casa.

Em casa, o Quixadá pôde contar com o apoio do seu torcedor e, pelo andamento inicial da partida, ficou claro que as arquibancadas se fizeram como 12° jogador. Criando mais pressão que o grupo coral, logo o Canarinho conseguiu se ajustar a ponto de conseguir balançar as redes — de pênalti, aos 11 minutos, com Gleryston após falta imprudente de Felipe Sales dentro da grande área.

Com a vantagem inicial, o Canarinho do Sertão se animou ainda mais para a partida. Destino ou não, o time da Capital contou com um gol feito perdido por Rodrigo Canindé aos 16 minutos para o Quixadá para se encontara na partida.

Aos 39 minutos, o Ferroviário teve sua primeira grande chegada e chegou a marcar um gol, mas o empate foi anulado por pênalti na jogada. Na batida, o camisa 9 Jefinho converteu, dando tranquilidade ao time coral.

No segundo tempo, o Quixadá até tentou animar o embate — e até teve posse de bola para isso —, mas o nervosismo passou a aparecer. Neste enredo, quem levou a melhor foi o Ferroviário.

Ousado e sabendo que precisava fazer um gol para se garantir sem qualquer sufoco, o time de Nuno Pereira foi aos poucos ganhando espaço ofensivo e aproveitando cada brecha que tinha. Foi numa dessas chances, aos 16 minutos, que Mena balançou as redes após um chute potente na entrada da grande área.

Nos 30 minutos finais, a partida se mostrou mais balanceada. O Quixadá lutou e pressionou, rondando a grande área coral, mas nenhuma pressão criada foi o suficiente para se livrar do quadrangular. O Tubarão volta a campo o domingo, 25, às 18 horas, para enfrentar o Ceará, na estreia na segunda fase.

Ficha técnica

Quixadá

4-3-3: Josué; Lê Santos (Rafa Silva), Léo Ceará, Samuel, Dim; Dudu (Juninho Quixadá), Paulista (Arquias Gabriel), Rodrigo Canindé (Kaun); Lucão (Davi Brito), Conrado e Gleryston. Téc: Juranilson.

Ferroviário

4-3-3: Sivaldo; Jeffão, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho; Lucas Black, Luan (João Neto), Thalisson; Yair Mena (Paulo Ricardo), Felipe Sales, Jefinho (Camilo). Téc: Nuno Pereira

Local: Estádio Abilhão, em Quixadá (CE)

Data: 22/01/2026

Horário: 20h30min

Árbitro: José Denis Garcês Lima

Assistentes: Jailson Albano da Silva e Antônio Wellington Furtado

Gols: Gleryston (11/1°T), Jefinho (41/1°T), Mena (16/2°T).

Cartões amarelos: Paulista, Léo Ceará (QUI); Pedrinho, Yair Mena, Iago, Lucas Black, Luan (FER).

