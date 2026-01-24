Com Júlio César e Ronald Carvalho, Ceará fecha zaga para o início de 2026

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Anunciado, Júlio César já treina em Porangabuçu

Com as contratações de Júlio César e Ronald Carvalho, o departamento de futebol do Ceará fechou, pelo menos por ora, a composição da zaga para este início de temporada, formada também por jogadores oriundos das categorias de base. A chegada dos dois atletas foi um movimento natural do Vovô, que perdeu nomes importantes que estiveram no elenco de 2025.

Willian Machado, que foi um dos melhores zagueiros da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado – e destaque absoluto do Ceará –, foi vendido para o Mirassol por 1,5 milhão de dólares, equivalente a R$ 8 milhões. O atleta fazia parte do planejamento do Alvinegro para 2026 e seria o principal pilar do sistema defensivo do técnico Mozart, mas a questão financeira pesou para o clube.

Neste processo de reformulação interna no plantel, ocasionado pelo rebaixamento à segunda divisão nacional, outros dois jogadores do setor deixaram o Ceará: Marcos Victor, que terminou 2025 como titular ao lado de Willian Machado, e Marllon. O primeiro citado retornou ao Bahia após o término do empréstimo com o Alvinegro, enquanto o segundo rescindiu contrato e acertou com o Remo.

Diante disso, o técnico Mozart ficou somente com Éder e Luiz Otávio na posição. Os jovens Pedro Gilmar, Boateng e Gabriel Silva, da base do clube, passaram a integrar o elenco profissional. Tornou-se, portanto, mais do que uma necessidade ir ao mercado buscar outras opções de zagueiros, com Júlio César e Ronald Carvalho sendo os reforços concretizados. Os dois, inclusive, já treinam em Porangabuçu.

Júlio César foi oficializado na quinta-feira passada, 22. No anúncio, o Ceará destacou que firmou contrato até o final de 2027 e que adquiriu 70% dos direitos econômicos do zagueiro. Com 22 anos, o jogador teve toda a sua carreira desenvolvida no América-MG, da base ao profissional. Na temporada passada, disputou 41 jogos pelo Coelho, sendo titular e um dos destaques do time.

De acordo com o repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, o Ceará enxergou diversos pontos positivos no atleta. Dentre eles, a qualidade na condução de bola, a precisão dos passes curtos e longos e o baixo índice de perda de posse. Júlio também tem a capacidade de jogar em até três posições diferentes – zagueiro, lateral-direito e volante.

“Agradeço muito ao Ceará pela oportunidade e pela confiança no meu trabalho. As expectativas para esse período são muito altas. Que possamos brigar pelos títulos e pelo principal objetivo do ano, que é levar o Ceará de volta à Série A. Sou um atleta versátil, que busco ajudar sempre da melhor forma. Podem esperar muita vontade, determinação e raça”, disse o defensor em entrevista publicada pelo Vovô.

Ronald Carvalho, embora já esteja integrado ao elenco do Ceará, ainda não foi oficializado, o que deve ocorrer em breve. O zagueiro de 25 anos chega ao Alvinegro por empréstimo do Maringá-PR, com opção de compra fixada no contrato entre os clubes. O atleta teve sua formação de base no Corinthians e ganhou projeção nacional no time paranaense.

No ano passado, Ronald foi um dos pilares do Maringá na campanha no Campeonato Paranaense, em que a equipe foi finalista – na decisão, porém, o Dogão acabou derrotado pelo Operário nos pênaltis. Ainda em 2025, o defensor também disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.