"Disposto a dar a vida por essas cores", diz Luan Freitas, reforço do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC O zagueiro Luan Freitos foi apresentado oficialmente no Fortaleza

Titular na vitória do Fortaleza sobre o Horizonte, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense, Luan Freitas foi apresentado oficialmente no Pici, ontem. Em entrevista coletiva, o zagueiro exaltou o Tricolor e disse que está disposto a dar “sua vida” pelo clube.

O defensor, que firmou contrato definitivo com o Fortaleza até o final de 2027, contou que não pensou duas vezes quando soube do interesse do escrete vermelho-azul-e-branco. Outro fator importante foi a presença do técnico Thiago Carpini no Leão, com quem trabalhou no ano passado pelo Juventude.

“É um privilégio estar aqui. Quando meu empresário passou a situação, eu fiquei muito empolgado para trabalhar no Fortaleza e com o professor Carpini, que é um cara que eu gosto muito. Estou empolgado para este ano. A gente sabe da dificuldade que foi o ano passado, mas temos totais condições de conseguir nossos objetivos, passo a passo e jogo a jogo, trabalhando muito focado para dar alegria para a nação”, enfatizou.

Questionado sobre suas características em campo, Luan Freitas destacou que é “construtor e técnico”, mas que também tem uma marcação forte – algo importante na posição em que atua. O defensor também disse que pode exercer outras funções em campo e que está disposto a dar a “vida” pelo clube.

“Sou um zagueiro construtor e técnico, mas gosto de chegar forte na marcação, que é importante na minha posição. Sou zagueiro, mas jogo em outras funções para ajudar o clube. Estou aqui disposto a dar a minha vida por essas cores”, explicou.