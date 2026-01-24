Fortaleza avança por atacante Lucas Braga e encaminha novas saídas do elenco

Foto: Victor Ferreira/EC Vitória Lucas Braga defendeu o Vitória em 2025

Com quatro jogos disputados em 2026 e prestes a iniciar a disputa da segunda fase do Campeonato Cearense, o Fortaleza segue em processo de reformulação do elenco, com busca por caras novas e acordos de saídas. O clube do Pici tem negociação avançada para contratar o atacante Lucas Braga, do Vitória, e deverá se despedir em breve, de forma oficial, de mais três jogadores.

O ponta-esquerda de 29 anos tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027, mas não está nos planos do técnico Jair Ventura para esta temporada e foi liberado para procurar outro clube. No Pici, o nome foi aprovado por Thiago Carpini, que trabalhou com o camisa 22 na própria equipe baiana. Ele já tinha sido alvo do Fortaleza em 2023, quando atuava pelo Santos.

O Tricolor tem acordo com o Vitória para um empréstimo até dezembro, com o time do Barradão arcando com uma fatia dos salários. Agora, os cearenses negociam diretamente com os representantes de Lucas Braga para tentar selar o acordo e concretizar a contratação.

O setor ofensivo é uma das prioridades do Leão no mercado da bola, já que Moisés e o chileno Tomás Rocco, recém-integrado das categorias de base, são os únicos nomes disponíveis para as pontas, diante do número elevado de saídas. A intenção é contratar três peças para a função — se Braga fechar, seriam mais dois pontas-direitas.

Lucas Braga atua pelo lado esquerdo e se caracteriza pela força física e velocidade, mas tem baixa média de gols: a temporada mais artilheira da carreira foi em 2024, quando balançou as redes oito vezes em 36 partidas pelo Shimizu S-Pulse, do Japão. Da Ásia, o atacante retornou ao Santos e foi adquirido pelo Vitória por R$ 5 milhões, no ano passado. Foram 35 jogos e dois gols no clube de Salvador (BA).

Até o momento, o Fortaleza anunciou o lateral-direito Maílton, o zagueiro Luan Freitas e os volantes Ronald e Ryan. Por outro lado, 13 jogadores já deixaram o Pici e outros oito têm conversas encaminhadas para uma saída, entre empréstimo, rescisão e venda.

O adeus oficializado de maneira mais recente foi do lateral-direito Mancuso, emprestado ao Estudiantes, da Argentina, até o fim do ano. Há outros quatro atletas que têm negociação adiantada para encerrar o vínculo de forma antecipada: Benevenuto, Zé Welison, Weverson e Deyverson. Os três primeiros, inclusive, já foram liberados para se apresentar aos novos clubes.

O zagueiro vai atuar pelo Sport e está no Recife (PE), enquanto o lateral-esquerdo rumou para Portugal, onde vai vestir a camisa do Gil Vicente. O volante tem acordo com o Remo e é aguardado em Belém (PA).

Já o experiente centroavante, dono do maior salário do elenco tricolor, não tem oferta em mãos de outra equipe, mas não fazia parte dos planos do Fortaleza e chegou a um entendimento para a rescisão, de acordo com o repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN. Deyverson tem contrato até o fim de 2026, foi comprado do Atlético-MG por R$ 5,1 milhões e fez nove gols em 37 atuações pelo Tricolor.

O Leão do Pici ainda tenta encerrar os vínculos com Helton Leite e Diogo Barbosa, vai emprestar João Ricardo ao Corinthians a partir de março e deverá concluir a venda de Tucu Herrera ao RB Bragantino em breve.

Fortaleza: mudanças no elenco para 2026

Contratações:

Maílton

Luan Freitas

Ryan

Ronald

Saídas:

Tinga

Mancuso (empréstimo)

Bruno Pacheco

Gastón Ávila

Martínez

Guzmán (empréstimo)

Pablo Roberto (empréstimo)

Matheus Pereira (empréstimo)

Marinho

Yago Pikachu

Breno Lopes

Lucero

Allanzinho (empréstimo)

Em negociação de saída: