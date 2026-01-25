Ferroviário detona condições do Abilhão, e Quixadá retruca: "Falta de respeito e humildade"

Foto: Soares Fotografo / Ferroviário Ferroviário criticou o gramado do Abilhão

Disputado na última quinta-feira, 22, o duelo entre Quixadá e Ferroviário, pela primeira fase do Campeonato Cearense, ainda rende longe dos gramados. Isso porque, na noite de sexta, 23, o Tubarão da Barra — que venceu a partida por 2 a 1 — publicou duras críticas às condições do Estádio Abilhão, casa do Canarinho do Sertão.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o clube coral expôs o estado dos vestiários da praça esportiva e afirmou, em nota, que o cenário extrapola os padrões higiênicos aceitáveis.

"Para o Ferroviário, atuar no interior do Estado é motivo de satisfação, pois entende que o fortalecimento do futebol passa, necessariamente, pela sua interiorização e pelo acesso a todas as regiões. Entretanto, o futebol profissional exige, de forma inegociável, a observância de condições mínimas de trabalho, segurança e respeito aos profissionais envolvidos nas competições", diz a nota.

"Nesse sentido, o Clube manifesta preocupação com as atuais condições dos vestiários e do gramado do Estádio Abilhão, em Quixadá. Os vestiários apresentam inadequações que extrapolam os padrões básicos de higiene e funcionalidade exigidos para o futebol profissional. Já o gramado, possui irregularidades significativas, falhas na cobertura vegetal e áreas comprometidas – fatores que representam risco à integridade física dos atletas", completou.

A diretoria do Ferroviário ponderou, todavia, que a manifestação não é apenas uma crítica, mas um pedido por melhorias. "O Ferroviário Atlético Clube ressalta que esta manifestação não se limita a uma crítica, mas representa um apelo urgente por providências. O Estádio Abilhão possui reconhecida importância histórica e esportiva para o futebol cearense e, por isso, merece investimentos e cuidados compatíveis com o nível das competições que abriga."

A resposta do Quixadá

O Quixadá não tardou a responder. O Canarinho do Sertão rebateu de forma veemente a nota da equipe da Capital, criticou o vídeo divulgado e garantiu que o Abilhão possui todos os laudos técnicos necessários para a realização de jogos oficiais.

"O Quixadá Futebol Clube vem a público repudiar veementemente o vídeo divulgado, a infelicidade e falta de respeito ao próximo por parte do Ferroviário, no qual são apresentadas de forma distorcida e descontextualizada as condições do Estádio Abilhão", aponta o texto do clube.

"No entanto, é importante esclarecer que a manutenção e gestão do Estádio Abilhão é do Município de Quixadá, que possui todos os laudos técnicos e autorizações exigidas pelos órgãos fiscalizadores competentes para a realização de partidas oficiais, inclusive aprovado pela Federação Cearense de Futebol (FCF)", completa.

A agremiação do Sertão Central classificou o ato como uma "falta de respeito e humildade" por parte do Ferroviário, ressaltando que a delegação visitante foi bem recebida no município.

O Esportes O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Quixadá, responsável pela administração da praça esportiva, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.