Ferroviário e Ceará fazem Clássico da Paz que abre a segunda fase do Estadual

Foto: Lucas Emanuel/FCF Alex Silva assumiu a lateral direita do Vovô

Em jogo que abre a segunda fase do Campeonato Cearense, Ferroviário e Ceará fazem o Clássico da Paz hoje, às 18 horas, no Presidente Vargas. O Tubarão da Barra e o Alvinegro de Porangabuçu chegam embalados para o confronto, com ambos vindo de vitórias e com campanhas invictas na etapa anterior do torneio.

Mandante da partida, o Ferroviário integrou o Grupo A na primeira fase do Manjadinho. O Coral, comandado pelo técnico português Nuno Pereira, não sofreu derrota: foram duas vitórias, contra Maracanã e Quixadá, e dois empates, diante do Fortaleza, no Clássico das Cores, e do Horizonte. Com o desempenho, avançou como segundo colocado da chave.

Entre os destaques individuais do Ferroviário, vale ressaltar o volante Lucas Black. Titular absoluto do Tubarão, o jogador foi consistente e peça fundamental no meio-campo do time da Barra do Ceará. Outros nomes, como Jefinho, Mena e Kiuan – este responsável pelo gol mais bonito da fase de grupos –, também tiveram boas e importantes atuações em confrontos do Coral.

Para o embate, a diretoria do Ferroviário optou por abrir apenas três setores do Presidente Vargas: a arquibancada azul, onde ficará a torcida do Ceará, com a carga mínima regulamentar de ingressos, e o setor laranja e social, os quais serão destinados aos adeptos do Tubarão. Diferentemente de anos anteriores, o Coral não tem liberado maior espaço para o Vovô e o Fortaleza, optando pelo fator esportivo, e não financeiro.

Do lado do Ceará, a equipe liderada pelo técnico Mozart protagonizou uma campanha quase perfeita na fase de grupos. Em quatro jogos, o Alvinegro de Porangabuçu venceu três, contra Floresta, Maranguape e Tirol, e empatou uma vez, diante do Iguatu. Assim, o Vovô conquistou a classificação como líder isolado da Chave B, com dez pontos somados.

No plantel, o Ceará teve o meio-campista Vina como o grande destaque. O camisa 29 foi decisivo em dois triunfos do Vovô, contra Maranguape e Tirol, duelos em que marcou três gols e deu uma assistência, figurando como o artilheiro do Manjadinho. No ranking, o atleta alvinegro está na frente de nomes como Pochettino (Fortaleza) e Max Silva (Horizonte), que possuem dois tentos cada.

“Nos campeonatos que a gente está participando, tem que brigar pelo título. Como o maior objetivo é voltar à Série A, eu tenho certeza de que, com isso, o torcedor vai voltar a ser feliz. Eu já pedi desculpas, peço novamente, mas a gente tem que pensar daqui para frente, se unir cada vez mais, tentar, a cada jogo, reconquistar nosso torcedor, ver o estádio cheio novamente, o torcedor feliz de estar torcendo por nós, pelo seu time do coração”, disse Vina em entrevista coletiva.

No ano passado, os clubes se enfrentaram uma única vez, na fase de grupos do Estadual, em duelo que terminou com triunfo alvinegro por 2 a 1.

Um detalhe interessante é que, na segunda fase do Cearense, as partidas passarão a ter o auxílio do VAR System, tecnologia semelhante ao VAR tradicional, mas com algumas diferenças, sobretudo na análise de lances de impedimento, já que o equipamento não possui a ferramenta para o traçado das linhas em tempo real.

Ferroviário x Ceará: ficha técnica



Ferroviário

4-3-3: Sivaldo; Jeffão, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Luan e Thalisson; Yair Mena, Felipe Sales e Jefinho. Téc: Nuno Pereira

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Richardson, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart