Fortaleza acerta a contratação do jovem lateral-direito Paulinho, ex-Vasco

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Paulinho foi campeão do Sul-Americano sub-20 com o Brasil

O Fortaleza acertou com mais um reforço para a temporada de 2026: o jovem lateral-direito Paulinho, de 20 anos. O atleta deixou o Vasco e chega ao Leão do Pici com vínculo definitivo, sem custo financeiro pela transferência. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO.

No acordo entre Fortaleza e Vasco, os clubes alinharam uma parceria na divisão dos direitos econômicos de Paulinho. O jogador já se despediu dos antigos companheiros de equipe e deve embarcar hoje para a capital cearense, onde fará exames médicos e assinará contrato com o Leão.

Será a primeira vez que Paulinho defenderá um clube fora do Rio de Janeiro. O lateral-direito teve toda a sua formação no Cruzmaltino, desde a categoria de base até ser lançado ao profissional. No ano passado, o jogador atuou em duas partidas pelo time principal do Gigante da Colina, período em que contribuiu com um gol, no Campeonato Carioca.

No início de 2025, o defensor disputou o Sul-Americana sub-20 com a seleção brasileira e foi campeão do torneio, disputando quatro partidas, inclusive no jogo do título, com vitória por 3 a 0 sobre o Chile. Paulinho também entrou nos embates contra Colômbia, Uruguai e Paraguai. Na Amarelinha, ele foi companheiro do meio-campista Kauan Rodrigues, que também está no elenco de Thiago Carpini no Tricolor.

Ainda sobre 2025, Paulinho alternou entre a equipe sub-20 e o profissional do Vasco. Na reta final do Brasileirão, o lateral-direito figurou como opção no banco de reservas entre a 22ª e a 26ª rodada, mas o técnico Fernando Diniz não o colocou em campo.

A chegada de Paulinho foi um movimento de mercado do Fortaleza para preencher o espaço deixado pela saída de Eros Mancuso, emprestado ao Estudiantes de La Plata, da Argentina. No setor, o técnico Thiago Carpini também conta com Maílton, atual titular da posição.

O jovem lateral é a quinta contratação do Leão para esta temporada. Antes dele foram anunciados o zagueiro Luan Freitas e os volantes Ronald e Ryan, além do concorrente Maílton.