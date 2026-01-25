Sinner derruba algoz de João Fonseca; Djokovic chega à 400ª vitória em Grand Slams

Foto: Martin KEEP / AFP Djokovic simula tocar violino com a raquete após vitória

Jannik Sinner deu mais um passo rumo ao tricampeonato do Aberto da Austrália. Castigado pelo calor de 35ºC de Melbourne e sofrendo com cãibras, o atual número 2 do mundo derrotou, de virada, por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 6/4, o americano Eliot Spizzirri, número 85 do ranking da ATP e algoz do brasileiro João Fonseca na primeira rodada.

Com o triunfo, o italiano vai enfrentar na quarta rodada seu conterrâneo Luciano Darderi, que passou pelo russo Karen Khachanov também por 3 a 1, parciais de 7/6 (7/5), 3/6, 6/3 e 6/4.

Para derrotar o americano, Sinner contou com uma paralisação crucial no terceiro set, logo após ter o serviço quebrado pelo adversário — perdia por 3 a 1. Uma suspensão do jogo por oito minutos, enquanto o teto retrátil da Rod Laver Arena era fechado em decorrência do calor extremo, fez com que ele recuperasse suas forças e retornasse melhor.

Depois de flertar com uma improvável eliminação — um de seus treinadores, Darren Cahill, incentivava o italiano de 24 anos a persistir por mais alguns games — Sinner venceu cinco dos seis games seguintes para fechar o set. Outra pausa de dez minutos para os tenistas se refrescarem deu o impulso final para Sinner demonstrar sua superioridade técnica e avançar às oitavas de final.

"Dei sorte com a regra do calor", disse Sinner, admitindo que as condições mais amenas da quadra coberta lhe foram muito mais favoráveis do que o calor desgastante dos dois primeiros sets. "Tento manter a calma mesmo em momentos como este. Se ele continuasse jogando daquele jeito, talvez eu tivesse cedido um pouco, talvez meu torneio tivesse acabado hoje. Não sei."

Djokovic salva set points e faz história em Grand Slams

Novak Djokovic também avançou com uma vitória sobre o holandês Botic van de Zandschulp por 3 a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7/4), e alcançou uma série de marcos históricos. Recordista de títulos do torneio australiano, com 10 taças, o sérvio avançou à quarta rodada pela 18ª vez em 21 participações.

A vitória marcou a 400ª de Djokovic em torneios do Grand Slam — o maior número de vitórias de qualquer jogador na Era Aberta — e a 102ª no Aberto da Austrália, igualando o recorde do suíço Roger Federer no torneio.

"Tem sido um ótimo começo de torneio", disse Djokovic ao ser questionado sobre sua forma física. "Mas não estou me precipitando. Aprendi uma lição no ano passado: me precipitei demais em alguns Grand Slams. Estou tentando dar um empurrãozinho para esses jovens jogadores. Ainda estou por aqui. Estou resistindo."

O número 4 do mundo enfrentará, na próxima rodada, Jakub Mensik, que venceu Ethan Quinn. Djokovic, que ainda não perdeu um set em Melbourne, está a apenas duas vitórias de um possível confronto na semifinal com Jannik Sinner.

Após perder para Van de Zandschulp em Indian Wells no ano passado, Djokovic começou o jogo de forma avassaladora, acertando 12 winners e com apenas sete erros não forçados no primeiro set, salvando o único break point que enfrentou. O maior susto veio no terceiro set, quando o sérvio salvou dois set points quando perdia por 5/6 para levar o jogo ao tie-break e fechar em 7/4.

Naomi Osaka desiste por lesão

No feminino, a bicampeã do Australian Open, Naomi Osaka, desistiu antes de sua partida da terceira rodada contra a australiana Maddison Inglis, vinda do qualifying, ontem. Ela anunciou a desistência nas redes sociais, sem revelar a lesão, dizendo que precisava desistir "para cuidar de algo que meu corpo precisa após minha última partida".

"Eu estava tão animada para continuar e essa campanha significava muito para mim, então ter que parar aqui parte meu coração", escreveu Osaka no Instagram, "mas não posso arriscar causar mais danos para poder voltar às quadras".