Alcaraz avança no Aberto da Austrália; Luisa Stefani vence em jornada dupla

Tenista espanhol ganha por 3 sets a 0, mas passa sufoco diante de americano para se classificar às quartas de final do torneio
Foto: IZHAR KHAN / AFP Tenista espanhol Carlos Alcaraz comemora classificação para as quartas de final do Austrália Open

Em busca de seu primeiro título no Aberto da Austrália, Carlos Alcaraz levou sufoco, mas conseguiu derrotar o americano Tommy Paul, 20º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 6/4 e 7/5, para alcançar as quartas de final do primeiro Grand Slam da temporada.

Uma das lacunas no currículo do tenista número 1 do mundo, que chegou ao Melbourne Park com uma blusa da seleção brasileira, é a ausência de um troféu na Austrália — ele nunca passou das quartas de final. Além disso, na próxima rodada ele terá de superar também a torcida contrária diante do anfitrião Alex de Minaur, número 6 do mundo, que avançou com uma vitória por 6/4, 6/1 e 6/1 sobre o 10º do ranking, Alexander Bublik.

"Eu entendo, nada pessoal, mas a torcida estará a favor dele", disse Alcaraz. "Estou ansioso e preciso estar preparado para isso", acrescentou após a vitória sobre Paul, construída com saques precisos. "O saque tem sido uma arma importante para mim. Para ser honesto, estou impressionado comigo mesmo", comentou o espanhol, sem falsa modéstia.

Sem cometer duplas faltas, o espanhol acertou 70% do primeiro serviço e levou 79% desses pontos. Ele também conquistou 68% dos pontos no segundo serviço, o que rendeu uma brincadeira de Novak Djokovic, que enviou mensagem a Alcaraz pedindo o pagamento de direitos autorais. "Sim, ouvi falar disso. Tenho o contrato lá, mas ainda não o vi", riu o espanhol sobre sua conversa com Djokovic.

Buscando seu 25º título de Grand Slam, um feito inédito, Djokovic, que tenta encerrar a hegemonia recente de Alcaraz e Jannik Sinner, vencedores dos últimos 8 Slams, avançou para as quartas de final com a desistência de Jakub Mensik devido a uma lesão abdominal. O sérvio aguardará o vencedor do confronto entre o italiano Lorenzo Musetti e o americano Taylor Fritz.

Já o número 3 do mundo, Alexander Zverev, classificou-se com uma vitória em sets diretos (6/2, 6/4 e 6/4) sobre o argentino Francisco Cerundolo e enfrentará nas quartas o jovem Learner Tien, 20 anos, que atropelou o experiente Daniil Medvedev com direito a pneu: 6/4, 6/0 e 6/3.

Luisa Stefani tem duas vitórias no mesmo dia

A brasileira Luisa Stefani também brilhou ontem e se classificou às quartas de final tanto do torneio feminino de duplas quanto nas duplas mistas.

Na jornada dupla, a medalhista olímpica de Tóquio, em 2021, entrou em quadra ao lado da canadense Gabriela Dabrowski e venceu a parceria formada pela espanhola Cristina Bucsa e a americana Nicole Melichar-Martinez por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Horas depois, a brasileira disputou a partida de duplas mistas com o salvadorenho Marcelo Arévalo e novamente saiu vencedora por 2 sets a 0 sobre os americanos Evan King e Asia Muhammad, com parciais de 6/3 e 6/2.

