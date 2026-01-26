Matheus Cunha garante vitória do United sobre o líder Arsenal no Inglês

Foto: Ben STANSALL / AFP Matheus Cunha (10) marcou o gol da vitória do Manchester United sobre o Arsenal, no Emirates Stadium, pela Premier League

O Arsenal, líder do Campeonato Inglês, foi derrotado, em casa, por 3 a 2 pelo Manchester United, ontem, e viu sua vantagem sobre Manchester City e Aston Villa cair para quatro pontos ao final desta 23ª rodada.

Os Gunners tinham perdido apenas dois jogos nesta temporada (contra Liverpool e Aston Villa) entre todas as competições e não perdiam diante de seus torcedores na Premier League desde maio do ano passado, quando foram derrotados por 2 a 1 pelo Bournemouth.

"É doloroso, mas agora precisamos estar próximos do jogadores, que nos trouxeram tanta alegria, e apoiá-los. Todos nós queremos vencer", disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

O brasileiro Matheus Cunha marcou o gol da vitória dos Red Devils, pouco depois de o espanhol Merino ter empatado para o Arsenal, em um final dramático no Emirates Stadium.

No primeiro tempo, o time londrino saiu na frente com um gol contra do argentino Lisandro Martínez, aos 29 minutos, após um cruzamento de Martin Odegaard, mas o United conseguiu virar o placar.

O empate veio aos 37, após um erro de Zubimendi na saída de bola que Mbeumo aproveitou para marcar. Depois do intervalo, Dorgu acertou belo chute para colocar o United em vantagem.

Nos minutos finais, o Arsenal chegou ao empate com um gol chorado de Mikel Merino e manteve as esperanças de conseguir a vitória, mas Matheus Cunha recebeu na intermediária, avançou e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro David Raya para dar a vitória aos Red Devils.

A derrota chega para os Gunners oito dias depois de um decepcionante empate sem gols com o Nottingham Forest, que luta contra o rebaixamento.

Já o Manchester United, sob o comando do interino Michael Carrick, emenda sua segunda vitória consecutiva, após vencer o clássico contra o Manchester City no último fim de semana.

"Vir aqui e marcar três gols, da maneira como fizemos, reagindo depois dos gols deles, é algo muito importante para nós", comemorou Carrick.

O United soma agora 38 pontos e sobe para a quarta posição na tabela, a última dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.