Iguatu x Horizonte encerra a 1ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense

Foto: Lucas.Emanuel/FCF Atacante Tiaguinho comemora gol marcado pelo Iguatu em vitória sobre o Maranguape

O Iguatu recebe o Horizonte nesta terça-feira, 27, às 19 horas, no Morenão, no encerramento da primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. As duas equipes garantiram a classificação para esta etapa da competição com campanhas semelhantes, terminando na terceira posição de seus respectivos grupos. A FCF TV transmite a partida no YouTube.

Nesta fase, cada time disputará apenas três partidas em busca de uma vaga nas semifinais. Com seis clubes divididos em dois grupos de três, avançam os dois melhores colocados de cada chave.

O Azulão do Interior chegou à segunda etapa do Estadual após somar seis pontos e terminar na terceira posição do Grupo A, liderado pelo Ceará, e está invicto com uma vitória na estreia e três empates na sequência. O confronto diante do Horizonte será o único dos três jogos do Iguatu como mandante nesta fase, o que torna a vitória fundamental para os planos do clube.

Principal favorito da chave, o Ceará estreou com goleada sobre o Ferroviário e desponta como a equipe a ser batida. Assim, a briga do Iguatu pela outra vaga na semifinal deve ser diretamente com o Floresta.

Já o Horizonte integra o grupo ao lado de Fortaleza, favorito para avançar na liderança, e Ferroviário. A equipe garantiu a classificação com cinco pontos conquistados em quatro partidas na fase inicial, sendo uma vitória, dois empates e uma derrota, esta na última rodada da etapa de grupos justamente para o Tricolor do Pici.

Na luta por um lugar na semifinal, o Galo do Tabuleiro vê o Ferroviário como principal concorrente e pode largar em vantagem, considerando a derrota do Tubarão no clássico contra o Ceará.

Na segunda rodada, o Iguatu visita o Fortaleza no estádio Presidente Vargas, no sábado, 31. O Horizonte, por sua vez, encara o Ceará no mesmo local, no domingo, dia 1º de fevereiro. Na terceira e última rodada, o Azulão enfrenta o Ferroviário fora de casa, enquanto o Galo do Tabuleiro será mandante diante do Floresta, no dia 8 de fevereiro, em horário ainda a definir.

Diferentemente da primeira fase, nesta etapa as equipes enfrentam adversários da chave oposta. Já nas semifinais, os dois classificados de cada grupo duelam por uma vaga na decisão do Campeonato Cearense.