Brasileirão 2026 tem início marcado por ausência do futebol cearense após oito anos

Foto: Gilvan de Souza / CR Flamengo Atual campeão, o Flamengo encara o São Paulo nesta quarta-feira

Com o calendário modificado, a Série A do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira, dia 28, com oito confrontos. Após oito temporadas, a elite nacional não contará com um representante do futebol cearense, já que Ceará e Fortaleza foram rebaixados na edição de 2025.

A saga do futebol cearense no Brasileirão teve início em 2018, com o Ceará. No ano seguinte, em 2019, foi a vez do Fortaleza conquistar o acesso à primeira divisão. Assim, a dupla do Clássico-Rei passou a atuar junta na Série A a partir de 2020, na qual permaneceu até 2022 — quando o Alvinegro de Porangabuçu acabou rebaixado.

O Tricolor do Pici chegou a protagonizar algumas campanhas históricas na competição, sobretudo em 2021 e 2024, quando terminou na quarta colocação — ambos os desempenhos sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, hoje no Santos. Na temporada passada, Vovô e Leão voltaram a medir forças na Série A, mas o final foi trágico: os dois clubes amargaram a queda na rodada final.

Na parte de cima da tabela, a disputa pelo título de 2025 foi definida por Palmeiras e Flamengo, times com o maior poder financeiro do Brasil atualmente. Nas últimas rodadas, o Alviverde perdeu o gás e viu o Rubro-Negro disparar na ponta da tabela para conquistar seu quarto troféu brasileiro nos pontos corridos. Os dois clubes chegam novamente como favoritos para 2026.

Além do Cruzeiro, que ficou em terceiro, o Mirassol, vindo da Série B no ano anterior, superou as expectativas e fez uma campanha histórica, terminando no quarto lugar. A composição restante do G-7, zona que garantiu classificação à Copa Libertadores teve Fluminense (5º), Botafogo (6º) e Bahia (7º).

Entre as novidades estão o Coritiba, campeão da Série B de 2025, o Athletico-PR, a Chapecoense e o Remo. Desta forma, o Norte do país voltará a ter um clube disputando a elite do Brasileirão depois de um longo período — foram 21 anos de ausência. O representante mais recente da Região no torneio havia sido o Paysandu, em 2005.

O formato da competição de pontos corridos continua o mesmo. Serão 38 rodadas ao longo do campeonato e, após as 19 primeiras partidas, os confrontos se reiniciam com o mando de campo invertido.

A única diferença para os outros anos será a parada em junho e julho, em decorrência da disputa da Copa do Mundo, que terá a estreia de um formato diferente, com mais seleções e, consequentemente, mais jogos e maior duração do torneio.

Nesta quarta-feira, a rodada conta com alguns duelos interessantes. Às 19 horas, o Palmeiras visita o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), enquanto o Flamengo, um pouco mais tarde, às 21h30min, enfrenta o São Paulo no Morumbis, na capital paulista.

Além dos jogos citados, também haverá: Coritiba x RB Bragantino (19 horas); Internacional x Athletico-PR (19 horas); Vitória x Remo (19 horas); Fluminense x Grêmio (19h30min); Chapecoense x Santos (20 horas) e Corinthians x Bahia (20 horas). Na quinta-feira, dia 29, a rodada termina com as partidas entre Mirassol e Vasco (20 horas), e Botafogo e Cruzeiro (21h30min). (Mateus Moura, com Gazeta Esportiva)



