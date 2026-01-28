Logo O POVO+
Jogadores da base ganham protagonismo no início do trabalho de Mozart no Ceará
Comentar
Esportes

Jogadores da base ganham protagonismo no início do trabalho de Mozart no Ceará

Ao todo, o comandante do Vovô já deu oportunidade para seis jogadores da base em partidas disputadas pelo elenco profissional no Estadual
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Melk, destaque das categorias de base do Ceará, vem ganhando chance entre os profissionais (Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Melk, destaque das categorias de base do Ceará, vem ganhando chance entre os profissionais

É verdade que a invencibilidade no Campeonato Cearense e a goleada recente em clássico contra o Ferroviário são pontos importantes que marcam positivamente o início do trabalho de Mozart à frente do Ceará. Mas, além das questões citadas, há um outro elemento que vem chamando a atenção: a forma como o técnico tem utilizado os jogadores oriundos das categorias de base do Alvinegro.

Diante de um contexto de rebaixamento no ano passado e das naturais limitações financeiras para esta temporada, fazer a integração de jovens jogadores formados no clube ao plantel profissional tem sido uma alternativa acertada — e eficiente. Logo de cara, Mozart deu espaço para o zagueiro Pedro Gilmar, de apenas 19 anos. O defensor não só se firmou como titular do Vovô, como também é um dos destaques da equipe.

Pedro Gilmar, inclusive, foi o autor do primeiro gol do Ceará na vitória por 5 a 1 sobre o Ferroviário, em duelo que marcou a abertura da segunda fase do Manjadinho. No setor defensivo, Mozart também deu oportunidade para Gabriel Rocha, que jogou como titular contra o Tirol, e integrou Boateng — este ainda não ganhou minutagem em campo, mas tem treinado com o elenco principal.

Leia mais

Além dos dois zagueiros, outros quatro jogadores da base ganharam uma chance em jogos do certame estadual: o meio-campista Melk, o volante João Gabriel e os atacantes Giulio e Kauã Ziegler. O plantel conta ainda com o centroavante Adriano Bispo, que teve ótima participação na histórica campanha do time sub-20 na Copinha deste ano, na qual o clube chegou às quartas de final.

Em entrevista ao Esportes O POVO, Israel Portela, diretor das categorias de base do Alvinegro de Porangabuçu, comentou sobre o trabalho consistente na Cidade Vozão e sobre a importância de Mozart no processo de integração dos jovens talentos, que precisam de confiança e espaço para fortalecer esportivamente o clube.

“Na minha opinião, o trabalho que vem sendo feito na base é muito consistente, passando por metodologia, processos bem definidos e uma comissão técnica muito competente. Isso cria um ambiente propício para o desenvolvimento do atleta e prepara os jogadores para chegar ao nível profissional em condições de contribuir e performar”, comentou o dirigente.

“Temos uma geração muito promissora vindo aí, com capacidade real de contribuir com o clube no curto e médio prazo. O potencial existe; o que esses atletas precisam é de minutagem e confiança. E esse é um ponto em que o Mozart tem sido fundamental, ao abrir espaço, confiar e permitir que a base se consolide como parte efetiva do projeto esportivo do clube”, completou.

Um detalhe que vale ser lembrado é que o Ceará estreou no Manjadinho utilizando uma equipe totalmente formada por jogadores do sub-20 — que venceram e dominaram o Floresta. No ano passado, o Vovô se sagrou campeão da Copa do Nordeste sub-20 e, com equipe de base, figurou na terceira posição da Taça Fares Lopes, torneio vencido pelos profissionais do Maracanã.

O que você achou desse conteúdo?