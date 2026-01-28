Jogadores da base ganham protagonismo no início do trabalho de Mozart no Ceará

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Melk, destaque das categorias de base do Ceará, vem ganhando chance entre os profissionais

É verdade que a invencibilidade no Campeonato Cearense e a goleada recente em clássico contra o Ferroviário são pontos importantes que marcam positivamente o início do trabalho de Mozart à frente do Ceará. Mas, além das questões citadas, há um outro elemento que vem chamando a atenção: a forma como o técnico tem utilizado os jogadores oriundos das categorias de base do Alvinegro.

Diante de um contexto de rebaixamento no ano passado e das naturais limitações financeiras para esta temporada, fazer a integração de jovens jogadores formados no clube ao plantel profissional tem sido uma alternativa acertada — e eficiente. Logo de cara, Mozart deu espaço para o zagueiro Pedro Gilmar, de apenas 19 anos. O defensor não só se firmou como titular do Vovô, como também é um dos destaques da equipe.

Pedro Gilmar, inclusive, foi o autor do primeiro gol do Ceará na vitória por 5 a 1 sobre o Ferroviário, em duelo que marcou a abertura da segunda fase do Manjadinho. No setor defensivo, Mozart também deu oportunidade para Gabriel Rocha, que jogou como titular contra o Tirol, e integrou Boateng — este ainda não ganhou minutagem em campo, mas tem treinado com o elenco principal.

Além dos dois zagueiros, outros quatro jogadores da base ganharam uma chance em jogos do certame estadual: o meio-campista Melk, o volante João Gabriel e os atacantes Giulio e Kauã Ziegler. O plantel conta ainda com o centroavante Adriano Bispo, que teve ótima participação na histórica campanha do time sub-20 na Copinha deste ano, na qual o clube chegou às quartas de final.

Em entrevista ao Esportes O POVO, Israel Portela, diretor das categorias de base do Alvinegro de Porangabuçu, comentou sobre o trabalho consistente na Cidade Vozão e sobre a importância de Mozart no processo de integração dos jovens talentos, que precisam de confiança e espaço para fortalecer esportivamente o clube.

“Na minha opinião, o trabalho que vem sendo feito na base é muito consistente, passando por metodologia, processos bem definidos e uma comissão técnica muito competente. Isso cria um ambiente propício para o desenvolvimento do atleta e prepara os jogadores para chegar ao nível profissional em condições de contribuir e performar”, comentou o dirigente.

“Temos uma geração muito promissora vindo aí, com capacidade real de contribuir com o clube no curto e médio prazo. O potencial existe; o que esses atletas precisam é de minutagem e confiança. E esse é um ponto em que o Mozart tem sido fundamental, ao abrir espaço, confiar e permitir que a base se consolide como parte efetiva do projeto esportivo do clube”, completou.

Um detalhe que vale ser lembrado é que o Ceará estreou no Manjadinho utilizando uma equipe totalmente formada por jogadores do sub-20 — que venceram e dominaram o Floresta. No ano passado, o Vovô se sagrou campeão da Copa do Nordeste sub-20 e, com equipe de base, figurou na terceira posição da Taça Fares Lopes, torneio vencido pelos profissionais do Maracanã.