Ceará, Fortaleza e Maracanã conhecem rivais na 2ª fase

Foto: Staff Images / CBF Taça da Copa do Brasil

A CBF realizou, na tarde desta quarta-feira, 28, o sorteio dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. Ceará, Fortaleza e Maracanã conheceram os seus adversários no torneio nacional.

O Tricolor do Pici vai encarar o vencedor de Maguary-PE x Laguna-RN e será mandante. Se avançar, o Leão será visitante nas fases 3 e 4. Numa eventual terceira fase, o adversário seria Manauara-AM ou Itabaiana-SE.

O Alvinegro de Porangabuçu, em casa, terá pela frente o classificado de Primavera-SP x Araguaína-TO. Caso avance, o Vovô jogará fora dos seus domínios na terceira e quarta fases. São Luiz-RS ou Maranhão será o adversário na terceira rodada se o Ceará ganhar.

Já o Bicolor Metropolitano será visitante contra a Portuguesa-RJ.

Além da definição dos duelos de três representantes cearenses, o sorteio apontou que o Tirol será visitante no embate diante do América-SE, pela primeira fase. A Coruja é a única equipe do Estado na largada do mata-mata nacional. Se passar pelo adversário nordestino, o Tirol terá pela frente o América-MG na segunda fase, também como visitante.

A Copa do Brasil tem novidades para a edição de 2026, depois das mudanças no calendário do futebol nacional. Agora, são 126 clubes participantes, com um total de 155 partidas. Da primeira à quarta fase, os duelos são em jogo único.

A partir da quinta fase, em que entram as equipes da Série A, até as semifinais, os embates serão em ida e volta. A grande final será em partida única, no dia 6 de dezembro.

O campeão do mata-mata nacional segue com vaga garantida para a Copa Libertadores do ano seguinte, enquanto o vice se classificará para a fase preliminar do principal torneio continental.

Copa do Brasil 2026: duelos dos cearenses na 2ª fase