Champions League define classificados às oitavas de final e aos playoffs

Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City são os últimos seis classificados às oitavas de final da Champions League. Eles se unem a Arsenal e Bayern de Munique, que já estavam classificados por antecedência. Detentor do título, o PSG acabou frustrando sua torcida, assim como o Real Madrid, após tropeçaram nesta quarta-feira e se verem obrigados a disputar os playoffs - duelos em mata-matas entre nono e 24º por mais oito vagas.
Com apenas Arsenal e Bayern de Munique garantidos por antecedência, a última rodada da fase de classificação começou quente, com muita gente grande tentando escapar da obrigação dos playoffs das oitavas - dois jogos extras. Entre os pressionados apareciam Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid e a vice campeã Inter de Milão, todos fora da zona de classificação e necessitando vencer e torcer contra o pessoal no G-8.
Em rodada repleta de (belos) gols, a definição do G-8 sofreu diversas mudanças, com equipes se alternando entre os melhores o tempo todo. A emoção foi garantida até o apito final em muitas partidas, com o Sporting desbancando o Real Madrid do G-8 com triunfo no fim por 3 a 2 sobre o Athletic de Bilbao, na Espanha.
Assim, Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City aguardam os outros oito classificados, que virão de confrontos entre Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodö/Glimt e Benfica. (Agência Estado)