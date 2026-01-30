Fortaleza anuncia Herbert Jr. como novo gerente de planejamento e controle de futebol

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Herbet Júnior é o novo Gerente de Planejamento e Controle de Futebol do Fortaleza

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira, 29, a contratação de Herbert Júnior para o cargo de gerente de planejamento e controle de futebol. O profissional chega ao Leão do Pici com o intuito de reforçar a “estrutura de governança e gestão estratégica do departamento de futebol”, conforme descrito em nota pelo clube.

Advogado, Herbert Júnior atuava no Coritiba SAF, onde exerceu as funções de coordenador jurídico e, mais recentemente, de gerente jurídico de futebol, sendo responsável pela gestão estratégica de contratos desportivos, organização orçamentária do departamento de futebol, gestão de ativos, análise de riscos e condução de negociações junto ao futebol profissional.

No Fortaleza, o profissional terá como principais atribuições a gestão estratégica de contratos de atletas, o controle orçamentário do futebol, a gestão de projetos e a integração com o departamento jurídico. Além disso, Herbert participará do planejamento integrado de áreas e da gestão de riscos, contribuindo para o fortalecimento dos processos internos e da sustentabilidade esportiva e financeira do Tricolor.

“Com formação em Direito, pós-graduação em Direito Desportivo e Negócios no Esporte e especialização em Gestão de Futebol pela CBF Academy, o profissional chega ao Pici alinhado à visão do Fortaleza de modernização, governança e planejamento estratégico no futebol”, cita o Fortaleza em parte do comunicado do anúncio oficial do dirigente.