Fortaleza monta zaga para 2026 com velhos conhecidos, e Carpini testa variações

Foto: Lucas Emanuel/FCF Zagueiro Cardona voltou ao Fortaleza e tem sido titular

A ampla reformulação pela qual passa o elenco do Fortaleza também atingiu o sistema defensivo. A zaga, porém, ainda conta com alguns velhos conhecidos. Dois jogadores da posição deixaram o clube, outro está em vias de sair e um chegou, o que deixa o setor completo para este início de temporada e permite ao técnico Thiago Carpini testar opções de esquemas.

Dos zagueiros que estavam no elenco de 2025, dois se despediram do Pici: Gastón Ávila encerrou a passagem por empréstimo e rumou para o Rosário Central, da Argentina, e Benevenuto rescindiu com o Tricolor para fechar com o Sport. Kuscevic, que até jogou na atual temporada, tem proposta em mãos e também deverá sair em breve.

Emanuel Brítez, com contrato até 2027, permaneceu e é um dos líderes do grupo de atletas. Lucas Gazal foi adquirido em definitivo pelo Leão, em negociação com o Atlético-GO — que envolveu percentual de Alix Vinícius e empréstimo de Allanzinho —, e assinou vínculo até o fim de 2028. Para compor o setor, o clube recorreu ao retorno de Tomás Cardona, que estava cedido ao Tigre, da Argentina.

A novidade de fato foi a chegada de Luan Freitas, ex-Fluminense, com contrato até o fim do próximo ano. O defensor de 25 anos atuou por Paysandu e Juventude em 2025 — trabalhou com Carpini na equipe gaúcha — e estreou na vitória por 1 a 0 sobre o Horizonte, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense.

Além de Luan, o jovem Kauã Rocha foi integrado ao elenco profissional depois de disputar a Copinha, em que foi um dos destaques do Leãozinho. São, portanto, cinco peças à disposição no setor, o que faz o clube considerar um número suficiente para as competições da temporada.

Pelas escalações nos primeiros cinco jogos do ano, Carpini já sinalizou que Brítez e Cardona são titulares na zaga: os argentinos atuaram juntos três vezes. Há também a possibilidade de um terceiro elemento, a exemplo do que ocorreu nos dois embates mais recentes, o que promove a disputa entre Gazal e Luan, já que Kuscevic está de saída.

“A questão dos três zagueiros dá muitas variáveis. Às vezes, o sistema, quando você olha e vê três zagueiros, parece uma situação defensiva, mas a gente consegue mais liberdade para jogar com o Maílton, que é mais um ala do que um lateral. Do lado esquerdo, nós ainda não temos um lateral para fazer uma linha de quatro. Então, a gente tem que tentar usar tudo aquilo que nós temos de melhor nesse momento”, explicou o treinador, depois do triunfo sobre o Floresta, na segunda-feira passada, 26.

O elenco do Fortaleza ainda tem atletas de outras posições que podem atuar na zaga, como os volantes Rodrigo e Ronald. O primeiro, inclusive, fez parceria com Cardona na estreia do Estadual, contra o Ferroviário. Brítez e Cardona fizeram a dobradinha contra Quixadá e Maracanã.

Nas partidas diante de Horizonte e Floresta, Carpini lançou mão do 3-5-2, liberando Maílton e Lucas Crispim nas alas. Kuscevic, Lucas Gazal e Luan Freitas formaram a trinca contra o Galo do Tabuleiro, enquanto Brítez, Gazal e Cardona foi o trio na vitória sobre o Verdão.

Zagueiros do elenco do Fortaleza:

Brítez

Cardona

Lucas Gazal

Luan Freitas

Kauã Rocha

As zagas do Fortaleza nos jogos de 2026: