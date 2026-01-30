Sabalenka vence e encara Rybakina na final do Aberto da Austrália

Pelo quarto ano consecutivo os amantes do tênis vão ver a presença de Aryna Sabalenka na disputa de título do Australian Open. Na manhã desta quinta-feira, 29, a número 1 do mundo carimbou a vaga na decisão ao derrotar a ucraniana Elina Svitolina (12ª na lista da WTA) por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3 em 1h16min de partida. Na disputa do título, que acontece neste sábado, ela vai enfrentar a cazaque Elena Rybakina, que superou Jessica Pegula.

Dona de dois títulos do Grand Slam australiano, a tenista belarrussa vai em busca de seu terceiro troféu do torneio em quatro anos. Além de não perder sets em Melbourne, ela ostenta uma invencibilidade de 11 confrontos neste início de temporada.

No retrospecto entre as duas competidoras Sabalenka aumentou a vantagem e venceu seis dos sete duelos contra Svitolina. Diante do bom momento, ela entra para decidir o primeiro Grand Slam da temporada como favorita.

No jogo, ela teve um controle total sobre a rival e anotou 29 winners contra 12 da adversária. Com muita potência no saque e um estilo de jogo bastante agressivo, ela obteve duas quebras de serviço no primeiro set e definiu a disputa em 6/2.

Na volta à quadra, Svitolina iniciou a segunda parcial com uma quebra de serviço, abriu 2 a 0, mas a vantagem parou por aí. Sabalenka retomou as rédeas do duelo, venceu cinco games seguidos e garantiu vaga na final ao fechar o confronto em 6/3 e selar sua vaga na final.

Já Elena Rybakina está de volta à final do Australian Open. Em um confronto bastante equilibrado, a número 5 do mundo levou a melhor sobre a norte-americana Jessica Pegula (6ª) e venceu a partida válida pela semifinal por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (9/7) em 1h09min de duração.

No primeiro set, a cazaque logo abriu vantagem de 3 a 0, controlou o jogo e não deu chance de reação para Pegula. Já na parcial seguinte, o equilíbrio foi a tônica. Com três quebras para cada lado, Pegula buscou o empate em 5 a 5 e o duelo foi para o tiebreak, no qual Rybakina prevaleceu. (Agência Estado)