Ceará enfrenta o Horizonte buscando classificação antecipada à semifinal do Estadual

Com uma campanha invicta e sem sustos até agora, o Ceará entra em campo neste domingo, 1º de fevereiro, para encarar o Horizonte, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 18 horas. O confronto é válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O duelo é de suma importância para o Alvinegro de Porangabuçu, que pode garantir a classificação antecipada à semifinal.
Para que isso se concretize, existem dois cenários possíveis. O primeiro é em caso de empate do Ceará: assim, o Floresta teria que perder para o Ferroviário. O segundo, mais simples, é na hipótese de vitória: com o empate entre Fortaleza e Iguatu, basta um triunfo para o Alvinegro avançar com antecedência. Com uma dessas alternativas se concretizando, o Vovô iria para o Clássico-Rei na rodada final sem preocupação na tabela.
O Alvinegro, inclusive, chega para a partida ostentando uma longa sequência de invencibilidade no Manjadinho. Entre o segundo jogo da final da edição de 2023 e a atual temporada, o Vovô embalou 24 duelos sem nenhuma derrota no certame estadual — foram 16 vitórias e oito empates. Neste recorte imbatível, o Ceará conquistou dois títulos, em 2024 e 2025, ambos em finais contra o Fortaleza.
Neste ano, o Ceará foi o líder isolado do Grupo B na primeira fase e, na estreia da segunda etapa, goleou o Ferroviário por 5 a 1, no Clássico da Paz. Destaque-se, no trabalho do técnico Mozart, o sistema ofensivo da equipe, que detém o melhor ataque do Campeonato Cearense, com 12 gols marcados. Desses tentos, seis foram anotados pela dupla Vina e Matheus Araújo — três bolas na rede de cada —, os artilheiros do certame.
Adversário do Ceará, o Horizonte conseguiu o seu principal objetivo no Manjadinho deste ano: assegurar vaga na Série D da próxima temporada. Na fase de grupos, o Galo do Tabuleiro avançou na terceira colocação da Chave A, com cinco pontos somados, em campanha marcada por uma vitória, uma derrota e dois empates — 41,67% de aproveitamento.
Na segunda fase, o Horizonte estreou com empate por 1 a 1 diante do Iguatu, em jogo disputado no Morenão. No elenco comandado pelo treinador Adriano Albino, o destaque tem sido o lateral Max Silva, artilheiro do clube no Campeonato Cearense, com dois gols. O meia Paulinho P10, andarilho do futebol cearense, com formação na base do Ceará, é outro nome importante do time da Região Metropolitana de Fortaleza.
Em relação ao histórico de confronto entre os clubes, a vantagem é do Alvinegro de Porangabuçu. Em 20 duelos, o Ceará venceu 14, enquanto o Horizonte conquistou cinco triunfos, além de quatro empates. O confronto mais recente entre as equipes aconteceu na temporada de 2019, pela Taça Fares Lopes — na qual o Ceará não joga com equipe principal —, quando o Galo do Tabuleiro venceu por 1 a 0.
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Pedro Gilmar (Júlio César), Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique (Matheusinho), Lucca e Matheus Araújo. Téc: Mozart
Horizonte
4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Max Silva; Ramos, Lauro e Paulinho P10; Palominha, Betinho e Léo Ribeiro. Téc: Adriano Albino
Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Horário: 18 horas
Data: 1º/2/2026
Árbitro: Joanilson Escarcella
Assistentes: Nailton Oliveira e Zaqueu Linhares
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, Goat (Youtube) e TVC Esporte (Youtube)