Ceará enfrenta o Horizonte buscando classificação antecipada à semifinal do Estadual

A bola rola às 18 horas deste domingo, 1º de fevereiro, no estádio Presidente Vargas, em Fortalea, pela segunda fase do Estadual
Mozart Santos, técnico do Ceará, durante partida do Campeonato Cearense (Foto: FCO FONTENELE)
Foto: FCO FONTENELE Mozart Santos, técnico do Ceará, durante partida do Campeonato Cearense

Com uma campanha invicta e sem sustos até agora, o Ceará entra em campo neste domingo, 1º de fevereiro, para encarar o Horizonte, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 18 horas. O confronto é válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O duelo é de suma importância para o Alvinegro de Porangabuçu, que pode garantir a classificação antecipada à semifinal.

Para que isso se concretize, existem dois cenários possíveis. O primeiro é em caso de empate do Ceará: assim, o Floresta teria que perder para o Ferroviário. O segundo, mais simples, é na hipótese de vitória: com o empate entre Fortaleza e Iguatu, basta um triunfo para o Alvinegro avançar com antecedência. Com uma dessas alternativas se concretizando, o Vovô iria para o Clássico-Rei na rodada final sem preocupação na tabela.

O Alvinegro, inclusive, chega para a partida ostentando uma longa sequência de invencibilidade no Manjadinho. Entre o segundo jogo da final da edição de 2023 e a atual temporada, o Vovô embalou 24 duelos sem nenhuma derrota no certame estadual — foram 16 vitórias e oito empates. Neste recorte imbatível, o Ceará conquistou dois títulos, em 2024 e 2025, ambos em finais contra o Fortaleza.

Neste ano, o Ceará foi o líder isolado do Grupo B na primeira fase e, na estreia da segunda etapa, goleou o Ferroviário por 5 a 1, no Clássico da Paz. Destaque-se, no trabalho do técnico Mozart, o sistema ofensivo da equipe, que detém o melhor ataque do Campeonato Cearense, com 12 gols marcados. Desses tentos, seis foram anotados pela dupla Vina e Matheus Araújo — três bolas na rede de cada —, os artilheiros do certame.

Adversário do Ceará, o Horizonte conseguiu o seu principal objetivo no Manjadinho deste ano: assegurar vaga na Série D da próxima temporada. Na fase de grupos, o Galo do Tabuleiro avançou na terceira colocação da Chave A, com cinco pontos somados, em campanha marcada por uma vitória, uma derrota e dois empates — 41,67% de aproveitamento.

Na segunda fase, o Horizonte estreou com empate por 1 a 1 diante do Iguatu, em jogo disputado no Morenão. No elenco comandado pelo treinador Adriano Albino, o destaque tem sido o lateral Max Silva, artilheiro do clube no Campeonato Cearense, com dois gols. O meia Paulinho P10, andarilho do futebol cearense, com formação na base do Ceará, é outro nome importante do time da Região Metropolitana de Fortaleza.

Em relação ao histórico de confronto entre os clubes, a vantagem é do Alvinegro de Porangabuçu. Em 20 duelos, o Ceará venceu 14, enquanto o Horizonte conquistou cinco triunfos, além de quatro empates. O confronto mais recente entre as equipes aconteceu na temporada de 2019, pela Taça Fares Lopes — na qual o Ceará não joga com equipe principal —, quando o Galo do Tabuleiro venceu por 1 a 0.

Ceará x Horizonte: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Pedro Gilmar (Júlio César), Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique (Matheusinho), Lucca e Matheus Araújo. Téc: Mozart

Horizonte

4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Max Silva; Ramos, Lauro e Paulinho P10; Palominha, Betinho e Léo Ribeiro. Téc: Adriano Albino

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Horário: 18 horas
Data: 1º/2/2026
Árbitro: Joanilson Escarcella
Assistentes: Nailton Oliveira e Zaqueu Linhares
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, Goat (Youtube) e TVC Esporte (Youtube)

