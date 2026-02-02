Arsenal vence o Corinthians por 3 a 2, na prorrogação e conquista mundial feminino

O Corinthians ficou com o vice-campeonato mundial feminino após ser derrotado por 3 a 2 pelo Arsenal, na tarde deste domingo, 1º, em Londres (Inglaterra). A final da Copa das Campeãs da Fifa tornou a equipe inglesa a primeira campeã do torneio recém-criado.
Atuando no Emirates Stadium, casa das atuais campeãs europeias, que recebeu 25 mil torcedores e contou com grande festa da torcida corintiana, as Brabas conseguiram suportar bem a pressão imposta pelas Gunners durante boa parte da partida. No entanto, após sair atrás no placar em duas situações e buscar o empate, o time comandado por Lucas Piccinato sofreu com a parte física na prorrogação e ficou com o vice.
O gol do título saiu do pé da atacante australiana Foord. No tempo normal, Smith e Wubben-Moy marcaram para o Arsenal, enquanto Gabi Zanotti e Vic Albuquerque buscaram os empates do Corinthians.
Com intensa pressão na saída de bola desde o início do jogo, o Arsenal abriu o placar logo aos 13 minutos, após erro defensivo do Corinthians. A goleira Lelê fez a defesa na primeira finalização de Blackstenius, mas Olivia Smith se posicionou bem, foi oportunista e balançou as redes corintianas.
As Brabas chegaram ao empate apenas oito minutos depois, com Gabi Zanotti, em um lance para lá de confuso. A atleta, que já vestiu a camisa 10 da seleção brasileira, cabeceou em cima da arqueira Borbe, após cobrança de escanteio. A goleira fez a defesa, mas apenas depois que a bola atravessou a linha do gol.
Na segunda etapa, aos 11 minutos, a zagueira Wubben-Moy apareceu sozinha na área e cabeceou no cantinho do gol defendido por Lelê, para reabrir vantagem inglesa.
Quando o roteiro para o título do Arsenal parecia decidido, as comandadas de Piccinato buscaram novo empate no placar. Nos acréscimos do segundo tempo, McCabe cometeu pênalti em cima de Robledo. Vic foi para a bola e converteu a cobrança, empatando o placar novamente.
No primeiro tempo da prorrogação, o Arsenal deu sequência à intensa pressão que exercia durante boa parte da partida e chegou ao derradeiro tento que consolidou o troféu. Foord recebeu na área após troca de passes e bateu rasteiro, sem chances de defesa para a goleira das Brabas.
Uma dividida na reta final do tempo extra chegou a paralisar o confronto por dez minutos. No entanto, após o retorno, a árbitra encerrou o embate com o Arsenal sagrando-se o grande campeão da Copa das Campeãs da Fifa.
4-2-3-1: Anneke Borbe (Van Domselaar); Emily Fox (Holmberg), Lotte Wubben-Moy, Katie McCabe e Steph Catley; Kim Little e Mariona; Beth Mead, Olivia Smith (Foord) e Alessia Russo; Stina Blackstenius (Maanum). Técnica: Renée Slegers.
4-1-4-1: Lelê; Gi Fernandes (Érika), Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires (Ariel Godoi); Ana Vitória (Jhonson); Duda Sampaio, Andressa Alves (Day Rodríguez) e Gabi Zanotti (Vic Albuquerque); Belén Aquino (Ivana Fuso) e Jaqueline (Gisela Robledo). Técnico: Lucas Piccinato.
Data: 1º/2/2026
Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)
Árbitra: Katia Itzel García Mendoza (México)
Assistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez (México)
Assistente 2: Karen Janett Díaz (México)
Gols: Smith (15' 1T), Gabi Zanotti (20' 1T), Lotte Wubben-Moy (12' 2T), Vic Albuquerque (50' 2T) e Foord (13' do primeiro tempo da prorrogação)
Cartões amarelos: Gi Fernandes, Andressa Alves e Caldentey
Público: 25.031 torcedores