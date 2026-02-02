Carpini critica arbitragem e "antijogo ridículo" do Iguatu contra o Fortaleza

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Thiago Carpini demonstra irritação com postura do Iguatu e critica arbitragem.

Após o Fortaleza empatar em 1 a 1 contra o Iguatu, em duelo na tarde desse sábado, 31, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, pela segunda fase do Campeonato Cearense 2026, e que ficou marcado pelo alto número de cartões, o técnico tricolor, Thiago Carpini, criticou a arbitragem e a postura do Azulão.

Em mais um jogo abaixo do esperado, o Fortaleza pouco conseguiu agredir a equipe comandada por Washington Luiz, mesmo com 67% de posse de bola e com um a mais desde os 29 do primeiro tempo. Caracterizado por muita reclamação e faltas, o duelo terminou com 13 cartões amarelos e dois vermelhos.

Na coletiva pós-jogo, Carpini disparou contra a atuação do quadro de arbitragem. “Quanto a arbitragem contribuiu para o futebol hoje? Zero. A arbitragem autorizou o Emanoel (Lucas) a entrar em campo e o árbitro deu amarelo. Então, amarela a quarta árbitra que autorizou ele a entrar. Na próxima rodada, ele estará apitando de novo. Então é triste para o futebol, futebol cearense, nós merecemos mais”, declarou ele.

Com a expulsão do zagueiro Diguinho na metade da primeira etapa, o Iguatu, que nessa altura estava ganhando a partida, se retraiu ainda mais no campo de defesa. Para o segundo tempo, o treinador da equipe tirou o atacante Matheus Lima e promoveu a entrada de mais um beque para fortalecer o sistema defensivo; João Pedro foi o escolhido. A postura retraída, no entanto, irritou Carpini, que disparou: “antijogo ridículo”.

“Infelizmente, quem jogou futebol foi o Fortaleza, não teve 15 minutos de bola rolando no segundo tempo. Você vai buscar uma superioridade numérica sem futebol? E a arbitragem conivente com isso? Todo mundo quer ver o jogo, não (quer) ver o que foi visto hoje pelo Iguatu, com todo respeito. Antijogo ridículo, feio de ver. Segundo tempo com 13 minutos de bola rolando, isso é um absurdo”, afirmou.

O Fortaleza agora mira suas atenções para o grande desafio que terá neste início de temporada. Os comandados de Carpini entram em campo novamente no próximo domingo, 8, pela última partida da segunda fase do Campeonato Cearense 2026, contra o Ceará.

O primeiro Clássico-Rei do ano acontece na Arena Castelão, às 18 horas, e definirá a equipe de melhor campanha para a fase final da competição.