Ceará goleia o Horizonte no PV e é o 1° garantido nas semifinais do Cearense

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Ceará se garantiu nas semifinais do Campeonato Cearense após goleada diante do Horizonte.

O Ceará conquistou sem grandes dificuldades a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense. A equipe garantiu a vaga decisiva neste domingo, 1° de fevereiro, ao golear mais uma vez no torneio, desta vez na vitória sobre do Horizonte por 4 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela segunda rodada da segunda fase do Estadual. Os gols foram marcados por Matheus Araújo, Pedro Henrique, Alano e Vina, de pênalti.

Com o triunfo, o Vovô sustenta a liderança do Grupo D da segunda fase, com seis pontos somados em dois jogos, com duas vitórias, nove gols marcados e somente um tomado. Em todo o torneio, o time soma cinco vitórias e um empate, com 16 gols marcados e três vazados. A vaga está garantida já que o Iguatu, que tem 2 pontos, não pode ultrapassá-lo.

Desde o início, o Ceará teve pouca dificuldade em confirmar o favoritismo da partida. Com amplo domínio das ações do jogo, o Vovô pressionou o Horizonte e logo chegou ao primeiro gol com Matheus Araújo, aos nove minutos. Foi o quarto gol do meio-campista, o que o isolava na artilharia do Cearense.

Após o tento marcado, o enredo do jogo pouco mudou. Isso porque, do outro lado do campo, o Horizonte não parecia ter forças para reagir ou demonstrar mais do que uma ideia de se defender contra o Vovô. O mais perto que a equipe chegou de assustar foi quando, aos 14 minutos, Palominha chegou com chances ao gol de Bruno Ferreira, mas o goleiro saiu bem da meta para impedir a bola na rede.

Deste modo, restou ao Vovô seguir mandando no jogo, com o domínio de quem buscava uma goleada. E ela foi devidamente construída na segunda etapa. O primeiro movimento veio logo no início, aos 4 minutos, Pedro Henrique recebeu uma boa assistência de Vina e ampliou.

O Horizonte, no mesmo embate burocrático da primeira etapa, foi demonstrando cansaço e as tentativas de contra-ataque só diminuíram conforme os minutos foram passando. O Ceará, em um jogo oposto, foi crescendo e se renovando na partida com alterações principalmente no campo ofensivo.

Numa dessas renovações, com entrada do camisa 10 Juan Alano na vaga de Pedro Henrique, saiu o terceiro gol. Aos 23 minutos, em uma boa chegada pela direita, o atleta bateu cruzado com força suficiente para estufar a rede adversária.

Apesar a boa vantagem e da vitória garantida pela postura passiva do Horizonte, o Vovô não desistiu do jogo, com os atletas que entraram no segundo tempo tentando demonstrar mais serviço e diminuir os quase inexistentes espaços que o Horizonte tinha.

Aos 44 minutos, com um pênalti marcado com ajuda do VAR e convertido por Vina — que se igualou a Matheus Araújo na artilharia do Manjadinho —, a equipe conseguiu fechar o marcador com a segunda goleada em dois jogos na segunda fase de grupos. É um resultado que consolida um pouco mais do futebol apresentado, especialmente se comparado com os ajustes possíveis de serem feitos na primeira fase do Estadual.

Na próxima rodada, a equipe voltará a campo para fechar esse momento do Campeonato Cearense com seu primeiro grande teste do ano, quando enfrenta o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei no domingo, 8. A partida está marcada para as 18 horas na Arena Castelão, e pode valer a liderança geral do Estadual, o que pode garantir mando de campo no segundo jogo de uma eventual final.

Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Pedro Gilmar (Júlio César), Éder e Fernando (Eric Melo); Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique (Juan Alano), Lucca (Fernandinho) e Matheus Araújo (Matheusinho). Téc: Mozart.

Horizonte

4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Cavalini (Athyrson); Caio Pedro, Ramos (Leozinho Ribeiro), Lauro (Calbergue); Palominha (Alex Cícero), Betinho e Willian Anicete (Ítalo Dudé). Téc: Adriano Albino.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Joanilson Scarcella

Assistentes: Nailton Oliveira e Zaqueu Linhares

Gols: Matheus Araújo (9/1°T), Pedro Henrique (4/2°T), Alano (23/2°T) e Vina (44/2°T)

Cartões amarelos: Richard (CEA); Ramos, Daelson (HOR)

Público e Renda: 5.667 presentes e R$ 42.573,00