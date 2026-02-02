Floresta e Ferroviário se enfrentam para manter sonho de classificação no Cearense

Foto: Soares Fotografo / Ferroviário Ferroviário precisa de uma vitória para entrar na zona de classificação para as semifinais

Floresta e Ferroviário se enfrentam nesta segunda-feira, 2, às 19 horas, no estádio Domingão, em Horizonte, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Mais do que apenas um jogo do Estadual, o confronto ganha contornos decisivos já que as duas equipes ainda não pontuaram e precisam vencer para seguir vivas na briga por uma vaga nas semifinais.

Após a conclusão da primeira rodada e os jogos iniciais da segunda, Floresta e Ferroviário são os únicos times da competição que ainda não somaram pontos. O Tubarão da Barra foi goleado pelo Ceará por 5 a 1 na estreia da fase, enquanto o Verdão da Vila foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0.

O cenário atual contrasta com o desempenho do Floresta na primeira fase do Estadual. A equipe garantiu vaga na segunda fase sem grandes dificuldades ao conquistar duas vitórias, um empate e uma derrota no Grupo B, com seis gols marcados e apenas dois sofridos — números semelhantes aos do líder Ceará. Com tal campanha, a expectativa era de uma trajetória mais tranquila neste momento decisivo do torneio.

O Ferroviário, por sua vez, viveu uma primeira fase mais irregular. Apesar de somar oito pontos, com duas vitórias e dois empates, a classificação só veio na última rodada, quando o time venceu o Horizonte fora de casa por 2 a 1, de virada. No total, o time marcou cinco gols e sofreu três na fase inicial. Já no acumulado da competição, são seis gols feitos e oito sofridos, números que evidenciam as dificuldades enfrentadas pelo Tubarão da Barra até aqui.

Com Fortaleza e Ceará liderando seus respectivos grupos — e o Alvinegro já com vaga assegurada —, Floresta e Ferroviário têm como principais concorrentes diretos por uma vaga nas semifinais o Horizonte e o Iguatu. As duas equipes empataram os respectivos jogos na primeira rodada e, portanto, já somaram pontos. Na segunda rodada, o Horizonte foi derrotado pelo Ceará, enquanto o Iguatu voltou a pontuar ao empatar em 1 a 1 com o Fortaleza, aumentando a pressão sobre o duelo.

Na rodada final, no próximo domingo, 8, às 18 horas, o Ferroviário recebe o Iguatu no PV, enquanto o Floresta vai novamente ao Domingão, dessa vez jogar contra o time da casa, o Horizonte.