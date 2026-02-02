Logo O POVO+
Floresta e Ferroviário se enfrentam para manter sonho de classificação no Cearense
Esportes

Floresta e Ferroviário se enfrentam para manter sonho de classificação no Cearense

Times ainda não pontuaram na segunda fase do Estadual e, em caso de derrota, ficarão em situação delicada no certame
Ferroviário precisa de uma vitória para entrar na zona de classificação para as semifinais (Foto: Soares Fotografo / Ferroviário)
Foto: Soares Fotografo / Ferroviário Ferroviário precisa de uma vitória para entrar na zona de classificação para as semifinais

Floresta e Ferroviário se enfrentam nesta segunda-feira, 2, às 19 horas, no estádio Domingão, em Horizonte, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Mais do que apenas um jogo do Estadual, o confronto ganha contornos decisivos já que as duas equipes ainda não pontuaram e precisam vencer para seguir vivas na briga por uma vaga nas semifinais.

Após a conclusão da primeira rodada e os jogos iniciais da segunda, Floresta e Ferroviário são os únicos times da competição que ainda não somaram pontos. O Tubarão da Barra foi goleado pelo Ceará por 5 a 1 na estreia da fase, enquanto o Verdão da Vila foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0.

O cenário atual contrasta com o desempenho do Floresta na primeira fase do Estadual. A equipe garantiu vaga na segunda fase sem grandes dificuldades ao conquistar duas vitórias, um empate e uma derrota no Grupo B, com seis gols marcados e apenas dois sofridos — números semelhantes aos do líder Ceará. Com tal campanha, a expectativa era de uma trajetória mais tranquila neste momento decisivo do torneio.

O Ferroviário, por sua vez, viveu uma primeira fase mais irregular. Apesar de somar oito pontos, com duas vitórias e dois empates, a classificação só veio na última rodada, quando o time venceu o Horizonte fora de casa por 2 a 1, de virada. No total, o time marcou cinco gols e sofreu três na fase inicial. Já no acumulado da competição, são seis gols feitos e oito sofridos, números que evidenciam as dificuldades enfrentadas pelo Tubarão da Barra até aqui.

Com Fortaleza e Ceará liderando seus respectivos grupos — e o Alvinegro já com vaga assegurada —, Floresta e Ferroviário têm como principais concorrentes diretos por uma vaga nas semifinais o Horizonte e o Iguatu. As duas equipes empataram os respectivos jogos na primeira rodada e, portanto, já somaram pontos. Na segunda rodada, o Horizonte foi derrotado pelo Ceará, enquanto o Iguatu voltou a pontuar ao empatar em 1 a 1 com o Fortaleza, aumentando a pressão sobre o duelo.

Na rodada final, no próximo domingo, 8, às 18 horas, o Ferroviário recebe o Iguatu no PV, enquanto o Floresta vai novamente ao Domingão, dessa vez jogar contra o time da casa, o Horizonte.

