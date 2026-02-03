Logo O POVO+
Esportes

Bia Haddad cai na estreia em Abu Dhabi e continua sem vitória na temporada

Brasileira perdeu confronto difícil contra a ucraniana Dayana Yastremska e chega a três derrotas em três jogos na temporada
Ainda não foi desta vez que Beatriz Haddad Maia (68ª do ranking) comemorou seu primeiro triunfo em 2026. Na manhã desta segunda-feira, 2, a tenista brasileira não conseguiu se impor diante de Dayana Yastremska (43ª) e perdeu a sua partida de estreia do WTA 500 de Abu Dhabi pelo placar de 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5 em 1h41min.

Após superar seu primeiro obstáculo, a competidora ucraniana já tem definida a sua próxima adversária na sequência da disputa. O desafio vai ser contra a cabeça de chave número 2, a russa Ekaterina Alexandrova, atual 11ª no ranking.

A temporada de 2026 não começou da melhor forma para Bia, que ainda tenta se recuperar. A paulistana disputou outros dois torneios, mas também acabou sendo eliminada logo na estreia tanto no WTA de Adelaide quanto no Australian Open. Em ambas oportunidades, ela tomou a virada.

Nos Emirados Árabes Unidos, o set começou equilibrado com as duas oponentes explorando o fundo de quadra e confirmando os seus serviços. Bia, no entanto, começou a ter dificuldade com o saque de sua rival, oscilou nas devoluções e sofreu uma quebra no sexto game.

O nervosismo complicou ainda mais a atuação da brasileira, que cometeu cinco duplas faltas contra duas da rival ao longo da primeira parcial. Melhor na partida, Yastremska cumpriu um duplo objetivo: confirmou seu serviço abrindo 5 a 2 e obteve uma nova quebra, explorando principalmente as paralelas, para fechar em 6/2 e abrir vantagem de 1 a 0.

Uma sequência de reviravoltas marcou a segunda parcial. A paulistana começou muito bem, obteve uma quebra logo no primeiro game e abriu 2 a 0. No entanto, Yastremka voltou a se impor, venceu quatro games seguidos e passou a liderar. Quando se esperava uma definição do set e da partida por parte da ucraniana, foi a vez de Bia voltar a das as cartas empatar o duelo em 4 a 4 e deixar tudo indefinido. A igualdade permaneceu e a definição veio com Yastremska sendo decisiva no fim e garantindo o triunfo por 7/5.

