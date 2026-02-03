Floresta e Ferroviário ficam no 0 a 0 e se complicam no Cearense

Foto: Lenilson Santos / Floresta EC Floresta e Ferroviário ficaram no empate sem gols pelo Campeonato Cearense.

A situação de Floresta e Ferroviário ganhou contornos dramáticos para a última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Na noite desta segunda-feira, 2, as equipe ficaram no empate em 0 a 0 no estádio Domingão, em Horizonte, pela segunda partida da segunda parte do torneio, e não dependem de si para avançar às semifinais.

O resultado, que garante apenas um ponto para as duas equipes, os coloca em uma situação difícil no torneio. No Grupo C, o Ferroviário iguala o Horizonte em pontos, enquanto o Grupo B o Floresta segue na última colocação do D, já que o Iguatu — o segundo colocado — tem dois pontos após dois empates.

Com esse resultado, as duas equipes terão que ir em busca de uma vitória na última rodada para seguir com o sonho de classificação. O Tubarão da Barra enfrentará o Iguatu no estádio Presidente Vargas, enquanto o Verdão da Vila Manoel Sátiro visita o Horizonte no Domingão, fora de casa. Ambas as partidas irão ocorrer no próximo sábado, 7, às 16h30min.

Ao fim da segunda rodada da segunda fase do Cearense, o Ceará é o único classificado matematicamente, tendo inclusive garantido a liderança do Grupo D. O Fortaleza está virtualmente nas semifinais, porque precisaria perder o Clássico-Rei e que Ferroviário e Horizonte goleassem em seus respectivos jogos. As demais vagas ficam entre os outros quatro times.

Nesta segunda-feira, Floresta e Ferroviário não protagonizaram uma partida vistosa ou mesmo tão disputada como o esperado dada as situações das equipes. Desde os primeiros lances, o Tubarão teve o maior domínio da bola, mas não conseguia acertar as finalizações com Jefinho ou Yair Mena.

Do outro lado do campo, o Floresta parecia mais passivo ao jogo proposto pelo Tubarão da Barra. Tanto que a equipe teve apenas cinco finalizações em todo os 45 minutos iniciais, enquanto o grupo coral teve o dobro de chutes a gol. Nenhum dos dois conseguiu, no entanto, mexer no marcador até o intervalo.

No segundo tempo, o técnico Leston Júnior pareceu ler que os ajustes necessários passavam principalmente pelo campo ofensivo. Apesar das entradas de Nonato, Vitinho e Thailor nas vagas de Matheusinho, Bismark e Celeri, poucos foram os efeitos táticos no jogo, já que o Ferroviário seguiu com o domínio da posse de bola e tendo as principais oportunidades de abrir o placar.

A maior delas ocorreu com Thalisson, quando aos 27 minutos o atleta perdeu um gol debaixo da trave do goleiro Jeferson Souza, o que só pareceu como uma premonição do que vinha a frente: um festival de gols perdidos. Do lado do Floresta, também houve oportunidades desperdiçadas, como uma bola no travessão aos 31 minutos.

Apesar de criar uma maior pressão na segunda etapa, nenhuma das duas equipes conseguiu superar as próprias limitações e, conforme o tempo ia passando, também o nervosismo pela situação difícil no campeonato aumentava a tensão. Apesar de rondarem a grande área adversário, nenhum dos dois times foi capaz de estufar a rede adversária até o apito final.

Ficha técnica

Floresta

4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro (Cedric), Eduardo, João Victor, Marco Antônio; Diego Matos, Danrley, Guilherme Borges (Lima); Matheusinho (Nonato), Bismark (Vitinho) e Celeri (Thailor). Téc: Leston Jr.

Ferroviário

4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho (Maldini); Lucas Black, Luan (Brayan), Thalisson; Yair Mena, Kiuan (Carlinhos) e Jefinho (Camilo). Téc: Nuno Pereira.

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Árbitro: Marcelo de Lima

Assistentes: Moracy Sousa e Camila Sousa

Gols: -

Cartões amarelos: Maldini (FER)

Renda e Público: não divulgado