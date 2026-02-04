Maranguape vence Tirol por 3 a 2 e assume a liderança da luta contra queda do Cearense

O Maranguape assumiu a liderança do quadrangular da permanência nesta terça-feira, 3, em casa, no estádio Moraisão, ao vencer o Tirol por 3 a 2, pela segunda rodada da disputa contra o rebaixamento.

Felipe Hulk foi o destaque da partida ao marcar duas vezes, aos 19 e 37 minutos do primeiro tempo. Clodô abriu o placar logo aos 14 minutos, completando o bom início da equipe da casa, que marcou todos os seus gols ainda na etapa inicial. O Tirol reagiu com Dieguinho, aos 40 minutos do primeiro tempo, e Wilkson diminuiu no segundo tempo, também aos 40, colocando emoção no duelo na reta final.

Apesar da pressão em busca do empate, o Tirol não conseguiu chegar ao terceiro gol, resultado que manteve o Maranguape na ponta do torneio.

A vitória, no entanto, ainda não garante o Gavião da Serra livre do rebaixamento. Nesta quarta-feira, 4, às 19 horas, o Maracanã enfrenta o Quixadá no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, e pode igualar a pontuação do Maranguape em caso de triunfo. Assim, a definição ficará para a última rodada.

Na próxima segunda-feira, 9, também às 19 horas, o Maranguape encara o Quixadá fora de casa, no estádio Abilhão, enquanto o Tirol recebe o Maracanã no Presidente Vargas, em Fortaleza.

Os dois melhores do quadrangular se garantem na Série A do Campeonato Cearense em 2027, enquanto os dois últimos irão jogar a Segundona.